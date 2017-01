Unbeteiligte Seniorin stürzt bei Auseinandersetzung - Zeugen gesucht

erschienen am 22.01.2017



Chemnitz. Eine 72-Jährige ist am Freitagnachmittag bei einer tätlichen Auseinandersetzung an der Chemnitzer Zentralhaltestelle auf bisher ungeklärte Weise zu Sturz gekommen und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, ging gegen 16 Uhr ein Jugendlicher in der Rathausstraße auf einen 21-jährigen Deutschen los, schlug auf diesen ein und verletzte ihn dabei leicht. Ein 17-jähriger deutscher Bekannter des 21-Jährigen ging dazwischen, wobei es zum Gerangel kam. Dabei kam die deutsche Frau, die sich nahe der Auseinandersetzung aufhielt, zu Fall. Passanten kümmerten sich um die Seniorin, Rettungskräfte brachten sie schließlich in ein Krankenhaus.

Nachdem der Angreifer geflüchtet war, konnten Beamte einen 17-jährigen Iraker als Tatverdächtigen ermitteln. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Sturz der deutschen Seniorin beobachtet haben und dazu Angaben machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0371/387-495808 entgegen genommen.