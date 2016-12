Unfälle legen Straßenbahnen auf Annaberger Straße lahm

Nach der Kollision einer Tram mit einem Lkw war das Gleis eine Stunde lang blockiert. Als die Bahnen weiterfahren wollten, ereignete sich der nächste Zusammenstoß.

Von Jana Peters

erschienen am 23.12.2016



Altchemnitz. Fast zwei Stunden lang konnten gestern auf der Annaberger Straße zwischen Rößler- und Reichsstraße keine Straßenbahnen fahren. Grund dafür war zunächst ein Unfall in Höhe der Rößlerstraße. Kurz vor 12 Uhr wollte dort ein Lkw offenbar wenden. Der Fahrer habe die Straßenbahn der Linie 6 wahrscheinlich nicht beachtet, sagte ein Polizeisprecher. Die Bahn konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit dem Fahrzeug zusammen. Verletzt wurde niemand, aber die Straße blieb eine Stunde lang stadteinwärts gesperrt. 12.45 Uhr rollte der Verkehr wieder. Die Störung des Straßenbahnverkehrs dauerte bis 13Uhr, sagte ein CVAG-Sprecher.

Weit kamen die Bahnen, die sich an der Rößlerstraße angestaut hatten und ihre Fahrt fortsetzen wollten, jedoch nicht. Denn um 13 Uhr ereignete sich der nächste Unfall. Ein VW Caddy fuhr stadteinwärts auf der Annaberger Straße und bog in Höhe des Viadukts nach links auf die Gleise. Die City Bahn der Linie C11 konnte nicht mehr bremsen und streifte ihn am Heck. Der Caddy prallte noch gegen drei weitere Fahrzeuge, darunter einen Rettungswagen. Verletzt wurde niemand. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf 30.000 Euro, davon 10.000 Euro an der Straßenbahn. Die Straße war bis 14 Uhr stadteinwärts gesperrt. Auch der Bahnverkehr war für eine weitere Stunde blockiert.