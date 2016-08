Unfall auf der Zschopauer Straße

erschienen am 22.08.2016



Chemnitz. Bei einem Unfall auf der Zschopauer Straße in Chemnitz ist am Montag ein Transporter auf die Seite gekippt. Ersten Angaben zufolge war der Transporter zuvor mit einem Mazda kollidiert.

Die Straße musste zur Bergung gesperrt werden. Nähere Informationen liegen noch nicht vor. (fp)