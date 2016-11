Unfall im Stadtzentrum - 13-Jähriger schwer verletzt

erschienen am 16.11.2016



Chemnitz. Bei einem Unfall im Chemnitzer Stadtzentrum ist am Mittwochabend ein 13-Jähriger schwer verletzt worden. Der Junge hatte nach Polizeiangaben offenbar bei Rot die Fahrbahn in Richtung Zentralhaltestelle überquert. Dabei wurde er von einem Golf erfasst. Der Junge kam ins Krankenhaus, der 23-jährige Autofahrer blieb unverletzt. (fp)