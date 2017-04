Unfall in Claußnitz - Ortsdurchfahrt muss gesperrt werden

erschienen am 06.04.2017



Claußnitz. Wegen eines Unfalls musste die Ortsdurchfahrt von Claußnitz am Donnerstag zwischen 14 und 15.30 Uhr voll gesperrt werden, weil sich gegen 13.30 Uhr ein Unfall mit drei beteiligten Autos ereignet hatte. Dabei zog sich laut Polizei der Verursacher, ein 40-jähriger Audi-Fahrer, leichte Verletzungen zu und musste ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden. Der Mann fuhr mit seinem Auto aus Richtung Mittweida nach Taura. Auf der Burgstädter Straße in Claußnitz stieß er gegen einen parkenden Mercedes. Wie ein Polizeisprecher sagte, habe ihn die Sonne geblendet. Zudem sei er unaufmerksam gewesen. Beim Aufprall kam sein Auto auf die linke Fahrspur, wo er einen Fiat streifte. Dessen 35-jähriger Fahrer blieb unverletzt. Die Polizei beziffert den Schaden mit 21.000 Euro. (bj)