Unfall in Grüna: Clio kippt seitlich um - eine Person verletzt

erschienen am 17.11.2016



Chemnitz. Bei einem Unfall am Donnerstagmittag im Chemnitzer Stadtteil Grüna ist ein Clio seitlich umgekippt und auf dem Fußweg gelandet. Nach ersten Informationen wurde eine Person verletzt. Der Unfall passierte an der Kreuzung Chemnitzer Straße und Färberstraße. Die Clio-Fahrerin soll auf einen anderen Clio aufgefahren sein, weil dessen Fahrer beim Abbiegen verkehrsbedingt bremsen musste.

Die Chemnitzer Straße war zeitweise gesperrt. (fp)