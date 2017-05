Unfall mit Lastern: Stau auf A4 bei Chemnitz

erschienen am 23.05.2017



Chemnitz. Nach einem Unfall mit zwei Lastern ist es am Dienstagmorgen auf der A4 bei Chemnitz zu Stau gekommen. Gegen 8.30 Uhr war auf der Autobahn in Richtung Erfurt in Höhe der Anschlussstelle Chemnitz Mitte ein Laster auf einen zweiten aufgefahren. Der zweite Laster verlohr daraufhin seine Ladung - offenbar Farbe, teilte die Polizei mit. Dadurch wurde ein Auto beschädigt. Laut Polizei sind bei dem Unfall Personen zu Schaden gekommen. Ein Rettungsdienst war ebenso im Einsatz.

Die Autobahn in Richtung Erfurt ist derzeit komplett gesperrt. Autofahrer können an der Anschlussstelle Chemnitz Mitte abfahren. Es hat sich ein langer Stau gebildet. (fp)