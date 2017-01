Ungarische Polizei nennt Details zu Rotlicht-Mord am Sonnenberg

Eine im Herbst getötete Prostituierte wurde offenbar auf besonders brutale Weise umgebracht. Von der Festnahme ihres mutmaßlichen Mörders gibt es Videoaufnahmen.

Von Michael Müller

erschienen am 12.01.2017



Die Ende Oktober vergangenen Jahres ermordete Prostituierte vom Sonnenberg wurde allem Anschein nach Opfer eines außergewöhnlich grausigen Verbrechens. Das legen Ausführungen der ungarischen Polizei nahe. Sie hatte auf Bitten sächsischer Behörden Ende vergangener Woche einen 19Jahre alten Tatverdächtigen festgenommen. Der junge Ungar soll nun an Deutschland ausgeliefert werden.

Staatsanwaltschaft und Polizei in Chemnitz haben sich bislang noch nicht dazu geäußert, wie die aus Ungarn stammende Frau ums Leben kam. Die 25-Jährige war am Vormittag des 31. Oktober in einer Wohnung an der Zietenstraße tot aufgefunden worden. Damals hieß es lediglich, angesichts der "Auffindesituation" bestehe der Verdacht, "dass die Frau infolge einer Straftat ums Leben gekommen ist".

Auch jetzt, nach der Festnahme des Tatverdächtigen, halten sich die hiesigen Ermittler mit Details weiter zurück. Zu den genauen Todesumständen wolle man derzeit keine Angaben machen, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft gestern auf "Freie Presse"-Anfrage. Zur Begründung verwies sie auf die noch laufenden Ermittlungen und den Umstand, dass der Beschuldigte durch die hiesigen Ermittler noch nicht angehört worden sei.

Näheren Aufschluss gibt indes ein Bericht, der sich auf der offiziellen Internetseite der ungarischen Polizeibehörde findet. Darin werden Einzelheiten des Verbrechens genannt. Und die haben es in sich: Den Angaben zufolge soll der Täter nicht weniger als 81mal mit einem Messer auf die Frau eingestochen haben.

Der nun festgenommene Tatverdächtige stammt den ungarischen Behörden zufolge aus einem Dorf im Osten des Landes. Die Gegend, nicht weit entfernt von der Grenze zur Slowakei, der Ukraine und nach Rumänien,gilt als eher ärmlicher Landstrich. Der Verdacht, dass der Täter aus dem Umfeld des Opfers stammt und ungarischer Staatsbürger ist, habe sich während der Ermittlungen in Chemnitz ergeben, heißt es. Daraufhin habe die sächsische Polizei ungarische Behörden eingeschaltet. Vergangenen Donnerstag erreichte diese aus Deutschland ein europäischer Haftbefehl.

Tags darauf machte eine Sondereinheit den Mann ausfindig. Gegen 18Uhr sei er in der ostungarischen Stadt Nyíregyháza (120.000 Einwohner) auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums festgenommen worden, heißt es. Der Zugriff der Beamten und die anschließende Überführung des Mannes in eine Polizeidienststelle wurden in einem knapp anderthalb Minuten langen Video festgehalten. Der im Internet abrufbare, mit den Erkennungszeichen der Nationalen Untersuchungsbehörde und der ungarischen Bereitschaftspolizei versehene Film zeigt, wie ein junger Mann in Cargo- Hosen und dicker Kapuzenjacke zunächst durchsucht und später in ein Gebäude geführt wird. Das Video ist bis gestern Abend rund 28.000mal abgerufen worden.

Festzustehen scheint mittlerweile auch, dass die Frau schon mehr als 24 Stunden lang tot war, als sie entdeckt wurde. Sowohl im Bericht der ungarischen Polizei als auch in einer jüngsten Mitteilung der Chemnitzer Staatsanwaltschaft wird die Bluttat auf den 29.Oktober datiert. Unklar ist bislang, in welchem Verhältnis das Opfer und der Tatverdächtige, dessen Alter die ungarische Polizei abweichend von den deutschen Behörden mit 20Jahren angibt, zueinander standen.