Ungebetene Besuche nach Ladenschluss

Neben Eigenheimen und Wohnungen zählen Läden, Büros, Schulen und Werkstätten zu den bevorzugten Zielen von Einbrechern. Sie agieren mal brachial, mal raffiniert. Einen von ihnen hat die Polizei jetzt auf frischer Tat erwischt.

Von Michael Müller

erschienen am 11.11.2016



Einladende Werbung an den Schaufenstern, funkelnde Vitrinen drinnen im Geschäft: Mit seinem Umzug von der Zieten- an die Hainstraße hat Andreas Kürth noch mal eine Schippe drauf gelegt. Früher vor allem im Reparaturbereich tätig, widmet sich der Betreiber eines Serviceunternehmens für Fotokameras mittlerweile auch dem Verkauf fabrikneuer Geräte. Das war offenbar auch Kriminellen nicht verborgen geblieben: Kurz nach Fertigstellung seines neuen Ladens wurde dieser vor einigen Wochen über Nacht nahezu leer geräumt. Der Schaden: rund 25.000 Euro; eine für derlei Vorfälle vergleichsweise hohe Summe.

Seit Wochen meldet die Polizei aus dem Stadtgebiet immer wieder Einbrüche in Firmen-, Büro-, Gewerberäume - mitunter bisweilen täglich. Die Tatorte reichen vom Kaßberg bis nach Harthau, von Siegmar bis nach Einsiedel; die betroffenen Einrichtungen vom Imbiss an der Ecke bis zum mehrgeschossigen Schulhaus. Der Schaden summiert sich allein seit Mitte September auf mehr als 100.000 Euro.

Fast immer kommen die Täter über Nacht. Sofern sich die Tatzeit überhaupt eingrenzen lässt. Mitunter - etwa nach verlängerten Wochenenden - werden die Einbrüche erst Tage später bemerkt und der Polizei angezeigt. Im Fall eines Ladengeschäfts an der Reichenhainer Straße, an dem jemand die Hintertür aufzuhebeln versuchte, dauerte es eine ganze Woche, ehe der Vorfall bemerkt wurde.

Im Fall von Andreas Kürth wurde kurzerhand die Glasscheibe der Eingangstür zum Geschäft eingeworfen - offenbar ohne jede Sorge, dass Nachbarn aufgeschreckt werden könnten. Das ist jedoch eher die Ausnahme. In der Regel sind es Fenster und Türen, die aufgehebelt oder aufgebrochen werden. Mitunter gehen der oder die Einbrecher auch raffinierter vor. In einem Wohn- und Geschäftshaus auf dem Sonnenberg stellten sie vermutlich während der Öffnungszeiten eines der Fenster so ein, dass es Stunden später als bequemer Einstieg ins Haus dienen konnte. Bei der Heilsarmee auf dem Kaßberg ließen sich vor zwei Wochen Täter allem Anschein nach sogar unbemerkt im Gewölbekeller eines Jugendklubs einschließen, um dann von innen heraus auf Beutezug zu gehen. Später fehlten mehrere Hundert Euro Bargeld. Hinzu kommt der Sachschaden. Weitere Kosten seien für zusätzliche Sicherungsmaßnahmen zu erwarten. "Geld, dass uns anderswo fehlt", sagt ein Mitarbeiter.

Auch Andreas Kürth will in weitere Sicherheitstechnik investieren. Wie, das werde in Abstimmung mit seiner Versicherung entschieden, meint er. "Unabhängig davon hatte ich just am Tag vor dem Einbruch ein Gespräch über Alarmtechnik mit einem Fachmann geführt."

Unterdessen hatte die Polizei in dieser Woche einen Erfolg zu verbuchen. Ebenfalls auf dem Sonnenberg wurde in der Nacht zu Dienstag ein 23-Jähriger auf frischer Tat ertappt, der gerade dabei war, in einem Imbiss einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Zudem hatte er zuvor bereits einige hundert Euro Bargeld aus der Registrierkasse entnommen. Gegen den aus Libyen stammenden Mann wurde später ein Haftbefehl erlassen, der jedoch gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt wurde. Der entscheidende Hinweis in diesem Fall kam von einem Zeugen. Der 36-Jährige hatte Einbruchgeräusche gehört und in dem Laden Taschenlampenlicht gesehen. Die Polizei prüft nun, ob weitere Straftaten auf das Konto des Ertappten gehen.