Unruhe in der Erstaufnahme

Lärm, Schlägereien, Alkohol: Nach mehreren Polizeieinsätzen am Asylbewerberheim am Thüringer Weg zeigen sich Anwohner zunehmend verärgert. Die Behörden sprechen von "angespannter Lage".

Von Michael Müller

erschienen am 26.08.2016



Ist das jetzt jeden Abend so? Diese Frage stellt sich so mancher Anwohner des Thüringer Wegs, nachdem es allein in dieser Woche am benachbarten Asylbewerberheim bereits zweimal größere Einsätze der Polizei gegeben hat. Der Auflauf zu später Stunde raubt so manchem Mieter der Wohnanlage "Wartburghof" Feierabendruhe und Schlaf. Anderen versperrt das massive Aufgebot an Blaulichtfahrzeugen in der schmalen Einbahnstraße die Zufahrt zur Parklücke vor dem Haus.

Nachdem es tags zuvor bereits Ärger mit mutmaßlichen Handydieben und einem Betrunkenen gegeben hatte ("Freie Presse" berichtete), bekamen es die Einsatzkräfte am Mittwochabend gleich mit drei Vorfällen zu tun. Zunächst hieß es gegen 19.30 Uhr, mehrere augenscheinlich alkoholisierte Personen würden im Bereich der Erstaufnahme mit Flaschen werfen, schilderte ein Polizeisprecher. Von neun Verdächtigen seien die Personalien aufgenommen, mehrere Platzverweise erteilt und auch ein Haftbefehl vollstreckt worden. Zugleich wurde bekannt, so der Beamte weiter, dass es kurz zuvor zu einer Auseinandersetzung zwischen Angehörigen einer Familie aus Afghanistan gekommen war. Zwei Männer, 22 und 26 Jahre alt, hätten sich gegenseitig leicht verletzt. Nun werde wegen Körperverletzung ermittelt.

Schließlich musste auch die Feuerwehr anrücken. In einem der oberen Stockwerke saß ein Mann am Fenster - augenscheinlich bereit zum Sprung in die Tiefe. Vorsorglich wurde ein Sprungpolster aufgebaut, doch der 26-jährige Libyer besann sich eines Besseren. Auch er wurde anschließend vorübergehend in Gewahrsam genommen.

Bei den Anliegern macht sich angesichts der Vorfälle zunehmend Unmut breit. Seit das einstige Studentenwohnheim im Herbst 2015 zur Außenstelle der Erstaufnahmeeinrichtung gemacht wurde, gibt es Klagen. Vor allem über nächtlichen Lärm, sei er vom Scheppern eines großen Metalltores am Eingang verursacht oder von vergleichsweise lauten Gesprächen im Freien.

"Einige Anwohner haben bereits ihre Schlafzimmer in andere Räume verlegt", heißt es in der Nachbarschaft. Andere hätten angedroht auszuziehen, sollte sich die Lage nicht bald ändern. 340 Wohnungen unterhält allein der Vermieter CIT im Wartburghof, hinzu kommen einige Eigentumswohnungen. Die Zugänge zum Innenhof wurden bereits vor Monaten mit Gittern gesichert, nachdem es wiederholt Beschwerden gegeben hatte. Nicht nur wegen Lärms, sondern auch wegen allerlei Müll, der dort hinterlassen worden sein soll. "Niemand hat etwas dagegen, wenn Familien aus dem Heim tagsüber unseren Spielplatz mitnutzen", heißt es. Abends jedoch wollten gerade die berufstätigen Bewohner ihre Ruhe.

Familien aber sind am Thüringer Weg derzeit kaum untergebracht. In der aktuell nur zu einem Drittel ausgelasteten Einrichtung leben fast ausschließlich alleinreisende junge Männer. Insgesamt sind laut Rotem Kreuz 21 Nationen vertreten; Libyer, Tunesier und Marokkaner machen die größten Gruppen aus.

Die Landesdirektion als Betreiber des Heims bezeichnet die Lage mittlerweile selbst als angespannt. "Dies liegt unter anderem daran, dass gemäß den seit Jahresbeginn geltenden Regelungen Asylbewerber mit geringer Bleibeperspektive nicht auf die Landkreise und kreisfreien Städte verteilt werden, sondern in der Erstaufnahme verbleiben", erläutert Sprecher Ingolf Ulrich. Die Ballung von Asylbewerbern mit geringer Bleibeperspektive führe zu Frustration, die wiederum zu Konflikten zwischen den Asylbewerbern.

Nach einer Beratung mit DRK, Wachschutz und Polizei zur Sicherheitslage im Objekt wird nun geprüft, eine Sicherheitsschleuse einzurichten. Damit soll das Einschleusen von Alkohol vermieden werden. Zwei besonders auffällig gewordene Asylbewerber seien getrennt in andere Heime verlegt worden, einer von ihnen sollte sich einem psychologischen Facharzt vorstellen. Den Termin habe er aber nicht wahrgenommen. "Sollten weitere Störer identifiziert werden, so wird auch hier versucht, durch räumliche Trennung eine Deeskalation und Befriedung der Situation in der Unterkunft zu erreichen", so Ulrich.