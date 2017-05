Update: Oberleitungsschaden im Reitbahnviertel behoben

Von micm

erschienen am 09.05.2017



Chemnitz. Chemnitz. Wegen eines Schadens an einer Oberleitung im Reitbahnviertel ist es beim Chemnitzer Verkehrsbetrieb CVAG und der Citybahn am Dienstagvormittag zu Beeinträchtigungen gekommen. Betroffen waren laut einem Sprecher die Straßenbahnlinien 2 nach Bernsdorf und die Chemnitzbahnen der Linien C13 (aus Burgstädt) und C14 (aus Mittweida), die bis Stadlerplatz fahren. Es wurde Schienenersatzverkehr eingerichtet.

Gegen 12.15 Uhr war der Schaden behoben. Allerdings könne es noch zu Verspätungen kommen, hieß es. Entlang der Reitbahnstraße laufen seit Monaten umfangreiche Bauarbeiten. Mit dem Ausbau des Verkehrsprojektes Chemnitzer Modell in Richtung TU-Campus wurde eine Reihe von Leitungen erneuert und der Straßenraum neu gestaltet.