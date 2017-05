Urnendiebstahl in Chemnitz: Anklage fordert Haftstrafe

erschienen am 18.05.2017



Chemnitz (dpa/sn) - Im Prozess um einem Urnendiebstahl in Chemnitz hat die Staatsanwaltschaft für einen der Angeklagten eine Haftstrafe gefordert. Laut Ankläger hat die Beweisaufnahme am Landgericht ergeben, dass der 29-Jährige am 2. August 2015 auf einem Friedhof 22 von 27 Kupferurnen aus einem Kolumbarium herausgebrochen und gestohlen hat. Unter Einbeziehung eines Urteils vom Landgericht Chemnitz aus dem Vorjahr plädierte der Staatsanwalt am Donnerstag auf eine Gesamtfreiheitsstrafe von fünf Jahren - davon zwei Jahre für den Urnendiebstahl.

Gegen den Mitangeklagten wurde das Verfahren wegen Störung der Totenruhe und Diebstahls eingestellt. Der 32-Jährige musste sich jedoch zudem wegen schweren Raubes verantworten und soll nach dem Willen der Staatsanwaltschaft dafür eine Freiheitsstrafe von dreieinhalb Jahren bekommen. Er soll einen Mann in dessen Wohnung überfallen, ihn mit einer Waffe bedroht sowie ein Handy und ein Tablet geraubt haben. Wegen der vorangegangenen Verurteilung im vorigen Jahr zu vier Jahren und elf Monaten plädierte der Ankläger für eine Gesamtfreiheitsstrafe von sechseinhalb Jahren.

Die Anwälte beider Angeklagter forderten für ihre Mandaten Freispruch aus Mangel an Beweisen.