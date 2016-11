VW fällt Baum auf der Neefestraße - Fahrer schwer verletzt

erschienen am 23.11.2016



Chemnitz. Eine 48-Jährige ist am Dienstagabend auf der Neefestraße in Höhe der Autobahnanschlussstelle Chemnitz-Süd mit ihrem Ford mit einem VW kollidiert. Durch den Anstoß geriet der Vw nach Polizeiangaben auf den begrünten Mittelfahrstreifen und kollidierte dort mit zwei Bäumen, wobei einer gefällt wurde.

Der 31-jährige VW-Fahrer erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Es entstand Sachschaden von insgesamt zirka 10.000 Euro. (fp)