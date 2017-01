Verdacht der Androhung einer Straftat - Altendorfer Oberschule am Morgen gesperrt

erschienen am 24.01.2017



Wegen des Verdachts der Androhung einer Straftat musste die Altendorfer Oberschule in Chemnitz am Dienstagmorgen gesperrt werden, die Polizei war vor Ort. Wie die Beamten auf Nachfrage mitteilten, konnte die Überprüfung vor Ort bereits abgeschlossen werden, die Ermittlungen laufen indes weiter.

Nach Angaben einer Mutter auf Facebook, sollten die Schüler erst zur dritten Schulstunde kommen. Weitere Informationen liegen derzeit nicht vor. (fp)