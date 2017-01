Verein in Chemnitz überfallen - Räuber flüchtet auf Dach

erschienen am 01.01.2017



Chemnitz. Ein Verein an der Reichenhainer Straße in Chemnitz ist in der Nacht zu Samstag überfallen worden. Um welchen Verein es sich handelt, teilte die Polizei auf Anfrage nicht mit. Den Angaben nach verschafften sich zwei Männer widerrechtlich Zutritt, schlugen unvermittelt auf einen 27-Jährigen und einen 29-Jährigen ein und entwendeten ein Handy sowie eine Geldbörse. Die beiden deutschen Opfer wurden bei dem Angriff leicht verletzt.

Im Gerangel gelang es einem der jungen Männer, das Handy wieder an sich zu bringen. Die Täter rannten daraufhin davon, wobei einer von ihnen durch ein Fenster im Gebäude auf das Dach flüchtete. Alarmierte Polizisten konnten einen 37-jährigen Tunesier stellen und vorläufig festnehmen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Chemnitz erließ ein Ermittlungsrichter Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen. Er befindet sich nunmehr in einer Justizvollzugsanstalt. (fp)