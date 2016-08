Verein verhilft Freizeitkickern in GlÃ¶sa zu neuem Spielfeld

Verein verhilft Freizeitkickern in Glösa zu neuem Spielfeld

Auf einem Hartplatz stehen Fußballbegeisterten jetzt auch zwei Tore zur Verfügung. Trotzdem sind die Initiatoren nicht ganz zufrieden.

Von Michael Brandenburg

erschienen am 27.08.2016



Glösa-Draisdorf. Davon kann in anderen Stadtteilen nur geträumt werden. In Glösa gibt es jetzt wieder einen gut ausgestatteten Bolzplatz für jedermann, der zudem nicht jeden Nachmittag belegt ist. Letzteres liegt an der noch fehlenden Bekanntheit der Anlage, vermutet Katrin Stephan-Kunert, Vorsitzende des Vereins "Gemeinsam für Glösa", und möchte das ändern. Unter anderem über die "Freie Presse" hat sie Freizeitkicker zum Spielen eingeladen.

Der Hartplatz, um den es geht, liegt unmittelbar neben dem Glösaer Sportplatz und der Kegelbahn am Schulberg, die der 2011 gegründete Verein seit 2012 gemietet und zum Freizeitzentrum für den Stadtteil ausgebaut hat. Eines der reichlich 30 Vereinsmitglieder kümmert sich um die Grasmahd auf dem Hartplatz und einem Teil des großen Sportplatzes. Der Verein übernimmt auch die Kosten dafür. "Wir wollten einfach wieder das Fußballspielen für große und kleine Freizeitkicker ermöglichen, zumal der Sportplatz an unserem Objekt der einzige in Glösa ist", begründet Katrin Stephan-Kunert.

Doch Geld für zwei neue Tore habe der Verein nicht aufbringen und auch nicht beim Jugendamt der Stadt beantragen können, weil er kein anerkannter Träger der Kinder- und Jugendarbeit ist. Dazu berechtigt ist aber die Kirchgemeinde Glösa-Ebersdorf, und deren Gemeindepädagoge Matthias Tittel unterstützte den Verein bei seinem Vorhaben. Die Kirchgemeinde stellte bei der Stadtverwaltung einen Antrag auf sogenannte Rücklaufgelder, die bei anderen Vorhaben nicht ausgeschöpft wurden, und hatte Erfolg.

Den Großteil des Kaufpreises der beiden Fußballtore von 1230 Euro übernahm die Stadt. Den geforderten 15-prozentigen Eigenanteil der Kirchgemeinde von 185 Euro erstattete ihr der Verein. Dessen Mitglieder bauten die Tore bei einem Arbeitseinsatz auf. Erste Jugendliche und Freitzeitkicker nutzen den Hartplatz bereits regelmäßig.