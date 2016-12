Verfolgungsfahrt durch Chemnitz: Polizei erwischt Radfahrer mit Drogen

erschienen am 19.12.2016



Chemnitz. Ein 30-jähriger Radfahrer ist in der Nacht zu Sonntag in der Nähe des Bahnhofs in Chemnitz von der Polizei mit Drogen erwischt worden. Der Mann war an der Hainstraße in eine Polizeikontrolle geraten und flüchtete. Bei der Verfolgungsjagd ließ er einen Handschuh fallen.

Darin fanden die Beamten verdächtige Substanzen, bei denen es sich wahrscheinlich um zehn Gramm Crystal und Marihuana handelt. Wie die Polizei berichtete, hatte er auch Uhren und Haarschneidemaschinen bei sich, die möglicherweise gestohlen wurden. Der 30-Jährige wurde unter Auflagen aus der Haft entlassen. (fp)