Verkehrsbehinderungen in Chemnitz: Straßenbahn prallt gegen Pkw-Tür

erschienen am 25.01.2017



Chemnitz. Für Behinderungen im Straßenverkehr und bei der Straßenbahn hat am Mittwochmorgen der Zusammenstoß einer Straßenbahn mit einem Pkw auf der Bernsdorfer Straße gesorgt. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein 15-jähriges Mädchen gegen 7.15 Uhr in Höhe der Senefelder Straße die Tür eines Ford geöffnet, um auszusteigen. Dabei stieß die Tür gegen eine vorbeifahrende Straßenbahn. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand.

Laut dem Verkehrsbetrieb CVAG fiel die Straßenbahn auf der Linie bis kurz nach 8 Uhr aus. In der Zeit, so ein Unternehmenssprecher, fuhr die Straßenbahn der Linie 1 nur bis zur Zentralhaltestelle, für die Straßenbahnen der Linie 2 war während der Räumung der Unfallstelle Schienenersatzverkehr mit zwei Bussen eingerichtet worden, um die Auswirkungen unter anderem auf den Schülerverkehr so gering wie möglich zu halten. Den Sachschaden an den Fahrzeugen gibt die Polizei mit etwa 5000 Euro an. (gp)