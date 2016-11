Verkehrsbehinderungen rund um den Falkeplatz in Chemnitz

erschienen am 03.11.2016



Chemnitz. Zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kommt es zurzeit rund um den Falkeplatz. Grund für Staus auf Bahnhofstraße, Theaterstraße und Zwickauer Straße sind nach Informationen der Stadtverwaltung Arbeiten an einer Haltestelle auf der Zwickauer Straße in Höhe des Falkeplatzes. Es sei begonnen worden, dort Halterungen der durchsichtigen Spritzschutzwände auszutauschen.

Wie heute sollen die Arbeiten am morgigen Freitag von 8 bis 14 Uhr fortgeführt werden. (gp)