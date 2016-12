Verkehrsminister Dulig setzt sich für Chemnitztal-Viadukt ein

erschienen am 14.12.2016



Chemnitz (dpa/sn) - In der Kontroverse um die denkmalgeschützte Chemnitztalbrücke hat sich Sachsens Verkehrsminister Martin Dulig (SPD) gegen einen Abriss des Bahnviadukts stark gemacht. Er habe sich in Gesprächen unter anderem mit Bahn-Vorstand Ronald Pofalla dafür ausgesprochen, auch andere Möglichkeiten als einen Neubau in Betracht zu ziehen, hieß es in einer am Mittwoch verbreiteten Mitteilung des Ministeriums.

Die Deutsche Bahn will die Strecke Dresden-Werdau modernisieren und dafür nach bisherigen Plänen auch die historische Brücke durch einen Neubau ersetzen. Das Viadukt gilt als Chemnitzer Wahrzeichen. Es überspannt zwei Straßen und den Fluss Chemnitz.

In Chemnitz setzen sich seit Jahren zahlreiche Bürger für den Erhalt der zwischen 1901 und 1909 gebauten Brücke ein. Am Mittwoch endete das Planfeststellungsverfahren mit einer Anhörung. Der Verein «Viadukt e.V.» hatte zu einer regen Beteiligung aufgerufen.

Es habe sich gezeigt, dass das historische Bauwerk eine große Bedeutung für eine Vielzahl von Chemnitzern habe, sagte Dulig. «Ich hoffe natürlich, dass unser aller Engagement für das Bauwerk mit dazu beitragen kann, dieses zu erhalten und weiter zu nutzen», erklärte der Wirtschafts- und Verkehrsminister.