Vermisste 14-JÃ¤hrige wieder in BurgstÃ¤dt

Vermisste 14-Jährige wieder in Burgstädt

erschienen am 14.10.2016



Burgstädt. Die 14-Jährige, die seit dem 7. Oktober als vermisst gemeldet war, ist gefunden worden. Am Donnerstagnachmittag informierte eine Verwandte der Vermissten aus Niedersachsen die Polizei, dass die Jugendliche gerade bei ihr angekommen sei.

Dem Mädchen ginge es gut; sie sei aus eigenem Antrieb in ihrem persönlichen Umfeld untergetaucht, hieß es. Im Kinder- und Jugendheim Burgstädt, in dem das Mädchen lebt, sorgte die Nachricht für Erleichterung. Bereits in der Nacht zu Freitag kehrte die 14-Jährige wieder dorthin zurück, sagte eine Sprecherin der Kinderarche. (bj)