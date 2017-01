Vermisste Frau aus Chemnitz wieder daheim

erschienen am 15.01.2017



Chemnitz. Die Vermisste aus Chemnitz ist wieder daheim. Die Frau traf selbstständig wieder zu Hause ein, wie die Polizei am Sonntagnachmittag mitteilte.

Die Gesuchte war am Freitagnachmittag als vermisst gemeldet worden. Da den Angaben nach nicht auszuschließen war, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet, hatte die Polizei am Sonntagmittag eine öffentliche Suchmeldung herausgegeben. (fp)