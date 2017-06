Vermisste Seniorin im Zeisigwald gefunden

erschienen am 16.06.2017



Chemnitz. Eine großangelegte Suche nach einer vermissten Seniorin in Chemnitz ist am Freitag erfolgreich verlaufen. Wie die Polizei am Abend mitteilte, hatte die 84-Jährige am Donnerstagabend ihre Wohnung an der Kutusowstraße verlassen und war nicht wieder zu Hause angekommen. Die Beamten setzten einen Fährtenhund und einen Mantrailer zur Suche ein. Die Spur der Gesuchten verlief in Richtung Zeisigwald. Auch ein Hubschrauber der Sächsischen Polizei war im Einsatz, brachte jedoch keinen Erfolg.

Daraufhin wurden die Rettungshunde des Verbundes sächsischer Rettungshunde aktiviert. Insgesamt 34 Kameraden mit 15 Rettungshunden suchten den fraglichen Bereich des Zeisigwaldes ab. Auch die Chemnitzer Berufsfeuerwehr war mit einem Einsatzleitwagen vor Ort. Die Freiwillige Feuerwehr Euba und die Freiwillige Feuerwehr Adelsberg unterstützen die Suche.

Gegen 20 Uhr fand ein Rettungshundeteam des DRK Leipzig die Seniorin. Den Angaben nach war die Frau ansprechbar und wurde an den Rettungsdienst übergeben. (fp)