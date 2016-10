VerstoÃŸ gegen das Waffengesetz: Frau mit Pfefferspray, Soft-Air-Waffe und Elektroschocker erwischt

Verstoß gegen das Waffengesetz: Frau mit Pfefferspray, Soft-Air-Waffe und Elektroschocker erwischt

erschienen am 13.10.2016



Chemnitz. Bei der Kontrolle einer 36-Jährigen in der Haupthalle des Chemnitzer Hauptbahnhofes am Donnerstagmorgen haben Bundespolizisten in ihrem Rucksack Pfefferspray ohne ersichtliches Prüfzeichen, eine Soft-Air-Waffe, diverse Taschenmesser und ein als Taschenlampe getarnten Elektroschocker gefunden.

Die Frau erhielt Anzeigen wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz sowie Ordnungswidrigkeitenanzeigen nach dem Waffengesetz, teilten die Beamten mit. Die gefährlichen Gegenstände wurden sichergestellt. (fp)