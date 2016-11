Versuchter Raub auf dem Kaßberg: Unbekannte schlägt Postmitarbeiterin

erschienen am 30.11.2016



Chemnitz. Wegen eines versuchten Raubes auf dem Chemnitzer Kaßberg ist die Polizei am Dienstagvormittag alarmiert worden. Gegen 11 Uhr wurde eine 49-jährige Mitarbeiterin der Post auf der Straße Borssenanger von einer Unbekannten geschlagen. Nach ersten Erkenntnissen soll sie von der 49-Jährigen zudem Geld gefordert haben, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Als Zeugen auf die Tat aufmerksam wurden, flüchtete die Angreiferin in Richtung Limbacher Straße.

Die 49-jährige Frau brachte man verletzt zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Finanzieller Schaden entstand ihr offenbar nicht. Die Tatverdächtige konnte bisher nicht gestellt werden. Sie soll ca. 1,75 Meter groß sein und lange, blonde, zum Pferdeschwanz gebundene Haarehaben. Laut Beschreibung trug sie eine Brille mit dicken Gläsern. Zudem hatte sie einen Regenschirm und einen bunten Stoffbeutel bei sich. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0371 387495808. (fp)