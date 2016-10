Versuchtes Tötungsdelikt: 17-jähriger Asylbewerber in Chemnitz verhaftet

erschienen am 23.10.2016



Chemnitz. Ein 17-jähriger Asylbewerber aus Syrien steht im Verdacht eines versuchten Tötungsdelikts. Laut Polizei soll sich die Tat in der Nacht zum Samstag gegen 0.15 Uhr in der Unterkunft für Asylbewerber an der Friedrich-Hähnel-Straße im Chemnitzer Stadtteil Helbersdorf zugetragen haben. Nach derzeitigen Erkenntnissen war ein Handydiebstahl der Auslöser, bei dem ein 45-jähriger deutscher Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes in Lebensgefahr geraten war. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Der Tatverdächtige konnte von weiteren Mitarbeitern der Einrichtung überwältigt werden. Polizeibeamte nahmen ihn vorläufig fest und übergaben ihn am Sonntagvormittag dem zuständigen Ermittlungsrichter. Dieser erließ gegen den jungen Mann Haftbefehl. Anschließend kam Tatverdächtige in die Justizvollzugsanstalt. (fp)