Verunglückte Apassionata-Pferde schon heute Abend wieder in der Show

erschienen am 12.05.2017



Chemnitz. Wie durch ein Wunder sind 16 Pferde der Apassionata-Schau am Donnerstag bei einem schweren Unfall mit nur leichten Blessuren oder sogar unverletzt davongekommen. Der Transporter mit den edlen Hengsten war wegen eines Reifenplatzers auf dem Weg nach Chemnitz auf der Autobahn A72 am Autobahnkreuz Chemnitz von der Fahrbahn abgekommen und schließlich an einer Böschung umgekippt. "Wir hatten wahnsinniges Glück", sagte Apassionata-Pressesprecherin Stephanie Kannt Freitagmittag auf Anfrage der "Freien Presse". "Die Tierärztin hat uns gerade nach der Untersuchung nochmals bestätigt, dass unsere Pferde mehrere Schutzengel hatten."

Bei dem verunglückten Lastwagen handelt es sich um seinen speziellen Pferdetransporter. "Die Pferde stehen darin alle quer zur Fahrspur in dieselbe Richtung", erklärt Stephanie Kannt. "Dadurch sind sie alle auf die Hinterbeine gefallen, als der Transporter auf die Seite kippte." Zudem habe jedes der wertvollen Tiere sein eigenes abgetrenntes Abteil, in dem Scharniere oder andere vorstehende Teile gepolstert seien. "Wir wollen uns gar nicht ausmalen, was passiert wäre, wenn der Transporter auf die andere Seite gefallen wäre."

Mehrere Apassionata-Mitarbeiter waren nach dem Unfall sofort zur Stelle und bargen die Tiere. "Dadurch sind weitere Verletzungen verhindert worden", sagte Kannt. Geholfen habe auch, dass die Hengste durch ihre Show-Auftritte ein starkes Nervenkostüm hätten. "Dadurch hat ihnen die Situation an der Autobahn nichts ausgemacht."

Zwei der 16 Hengste haben laut Kannt bei dem Unfall Schürfwunden erlitten, die weiter behandelt werden müssen. Einige der Pferde werden demnach heute Abend und am Wochenende schon wieder in den Shows in Chemnitz ihre Magie verbreiten. Die anderen sollen geschont werden.

"Obwohl wir Ersatzpferde vor Ort haben, werden wir einige Szenen geringfügig umstellen. Es wird kein Pferd in der Show zu sehen sein, das nicht topfit ist - das Wohl unserer Pferde steht an erster Stelle", sagte Produktionsleiter Andreas Eckert. (juerg)