Verwahrloste Hunde von Wittgensdorf: Halter muss in Haft

Der Mann wurde wegen Tierquälerei zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Für zwei Vierbeiner hat sich das Schicksal zum Guten gewendet.

Von Benjamin Lummer

erschienen am 06.09.2016



Wittgensdorf. Es war für die Mitarbeiter des Chemnitzer Tierheims ein grauenvoller Anblick. Als sie im Januar 2015 eine verlassene Wohnung im Stadtteil Wittgensdorf aufsuchten, fanden sie vier völlig abgemagerte Hunde vor. Der Mieter hatte die Wohnung rund vier Wochen vorher verlassen. Seitdem waren die Tiere eingesperrt - ohne Wasser, Nahrung und Heizung. Zwei Bulldogen konnte nicht mehr geholfen werden: Die Rüden lagen tot am Boden, vermutlich verhungert und verdurstet. Zwei weitere Hunde, eine Dogo-Argentino-Hündin und ein Staffordshire-Terrier-Rüde, wurden in kritischem Zustand ins Tierheim gebracht.

Derjenige, der dafür verantwortlich ist, muss nun ins Gefängnis. Der 29-Jährige wurde vom Amtsgericht Chemnitz wegen der grundlosen Tötung von zwei Wirbeltieren und Verstoß gegen das Tierschutzgesetz in zwei weiteren Fällen zu einer Freiheitsstrafe von acht Monaten ohne Bewährung verurteilt. Das Urteil gegen den Mann, der nach Medienberichten wegen mehrerer Delikte (unter anderem Waffenbesitz, Körperverletzung, Betrug) bereits Gefängnisstrafen verbüßt hat, ist mittlerweile rechtskräftig. Nach Ende seiner Haftstrafe darf sich der 29-Jährige vorerst keine Hunde zulegen: Gegen ihn wurde ein Tierhaltungsverbot von drei Jahren verhängt.

Der Vorfall in Wittgensdorf war offenbar kein Einzelfall. Der Mann hatte vor seinem Umzug nach Wittgensdorf im erzgebirgischen Schlettau gelebt. Auch dort bestand der Verdacht auf Tierquälerei. Als die Schlettauer Wohnung zwangsgeräumt wurde, waren Halter und Tiere bereits weg. Die Einrichtung war mit Tier-Exkrementen verunreinigt. Dieser Fall spielte beim Verfahren vor dem Chemnitzer Amtsgericht im vergangenen Monat aber nur am Rande eine Rolle.

Um die beiden überlebenden Hunde stand es anfänglich schlecht. Sie waren abgemagert bis zum Skelett, dehydriert und zu schwach, um den Kopf zu heben. Ob sie überleben werden, vermochte der Tierheimleiter bei ihrem Fund noch nicht zu sagen. Eine Woche später ging es den beiden Vierbeinern besser. Die Dogo-Argentino-Hündin und der Staffordshire-Terrier-Rüde fraßen selbstständig. Über den Tag verteilt bekamen sie mehrere kleine Portionen leicht verdauliches Futter. Wie mit einem Baby seien einfache Bewegungen mit den Tieren geübt worden, berichtete Tierheimmitarbeiterin Antje Schmidt damals.

Nun, eineinhalb Jahre später, hat sie gute Nachrichten. "Die beiden sind komplett wieder hergestellt. Sie sind gesund und kräftig." Sie und ihre Kollegen hätten damals Organschäden befürchtet, sagt Schmidt. "Die gab es aber zum Glück nicht." Auch seelisch hätten die Tiere offenbar keine Schäden erlitten. "Sie sind zutraulich und unkompliziert", berichtet Schmidt. Allerdings habe man sie konsequent führen müssen. "Sie haben, bis sie bei uns im Tierheim gelandet sind, nie eine richtige Erziehung erfahren", sagt sie. Schon wenige Wochen nach ihrem Fund hätten sich Interessenten für die Hunde gemeldet, berichtet Schmidt. Deswegen habe man beide Hunde auch relativ schnell an Familien vermitteln können, den Staffordshire-Terrier-Rüde nach Chemnitz, die Argentino-Hündin in die nähere Umgebung. Die Halter wollen die Tiere von der Öffentlichkeit fernhalten, so Schmidt. Nach dem, was sie aus dem Umfeld der Familien mitbekomme, gehe es den Hunden gut, sagt die Tierheimmitarbeiterin.