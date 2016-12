Viadukt-Rettung hinter verschlossenen Türen

Ab heute geht es um den Erhalt der Eisenbahnbrücke über die Annaberger Straße. Große Teile der Öffentlichkeit bleiben bei der Veranstaltung allerdings ausgesperrt.

Von Swen Uhlig

erschienen am 12.12.2016



Wenn sich die Verantwortlichen der Deutschen Bahn ab heute zu den Plänen zum Abriss der stählernen Fachwerkbrücke in Altchemnitz äußern, dann werden längst nicht alle Chemnitzer die Argumente zu hören bekommen. Grund ist die Entscheidung der Landesdirektion Sachsen, die dreitägige Veranstaltung hinter verschlossenen Türen stattfinden zu lassen. Teilnehmen darf nur, wer von der Behörde eine schriftliche Einladung erhalten und sich anschließend auch angemeldet hat. Am Einlass sollen Einladung und Personalausweis kontrolliert werden, heißt es von Behördenseite.

Die drei Anhörungen - heute und morgen in der Landesdirektion an der Altchemnitzer Straße, die dritte am Mittwoch im Luxor - sind Teil des sogenannten Planfeststellungsverfahrens. Dabei sollen letztmalig die Argumente ausgetauscht werden zwischen Bahn, Behörden, Betroffenen und jenen Bürgern, die schriftlich Widerspruch gegen die Pläne eingereicht haben. Laut Landesdirektion, die das Planungsverfahren im Auftrag des Eisenbahnbundesamtes führt, soll damit eine gemeinsame, einvernehmliche Lösung gefördert werden. Die Behörde wird anschließend lediglich eine Empfehlung abgeben; das letzte Wort behält aber das Eisenbahnbundesamt.

Nach "Freie Presse"-Informationen hatten die Verantwortlichen der Deutschen Bahn zuletzt ein Einlenken in Aussicht gestellt. Beleg dafür ist auch ein Treffen des Konzernbevollmächtigten der Bahn, Eckart Fricke, mit Vertretern des Viadukt-Vereins Mitte November. Fricke ließ anschließend erkennen, dass die Bahn AG die Bedeutung des Viaduktes für die Chemnitzer möglicherweise unterschätzt habe.