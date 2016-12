Vier Verletzte bei Schlägereien in Chemnitz

erschienen am 15.12.2016



Chemnitz. Vier Männer sind in der Nacht zum Donnerstag an der Leipziger Straße in Chemnitz in Streit geraten, dabei sind ein 36-Jähriger und ein 37-Jähriger mit Pfefferspray angegriffen und leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtete, flüchteten die zwei anderen Beteiligten. Ermittlungen wurden eingeleitet.

Kurz darauf bemerkte eine Polizeistreife auf der Brückenstraße eine weitere Auseinandersetzung zwischen vier Männern. Die Beamten nahmen einen 26-jährigen Libyer in Gewahrsam. Dieser und ein 29-jähriger Deutscher hatten leichte Verletzungen erlitten. Zwei andere Männer flohen. Anscheinend hatte sich der Streit um den Diebstahl eines Handys gedreht. Die Polizei ermittelt. (fp)