Vogelgrippe: Tierhalter sorgt sich um seine Zwerghühner

Seit November darf Geflügel den Stall nicht verlassen. Ein Eubaer schildert die Konsequenzen dieser Anordnung. Dabei sieht er eine besondere Gefahr für die Tiere.

Von Sandra Häfner

erschienen am 03.02.2017



Euba. Wenn Andreas Müller nach der Arbeit am späten Nachmittag zu seinen 35 Zwerg-Wyandotten geht, um sie zu füttern, ist das für den Eubaer kein leichter Gang. Seit dem Spätherbst haben die Hühner ihren Stall nicht mehr verlassen dürfen. "Sie gucken durch die Gitter und leiden", sagt der Züchter. Seit 30 Jahren leitet er den Rassegeflügelzüchterverein Euba. Den Hühnern fehle die Vitalität. "Sie sitzen unbeteiligt herum", so Müller. Vergangenes Wochenende, als die Sonne schien, hätte er sie gern herausgelassen. "Sie genießen es, in der Sonne zu sitzen. Und verstehen die Welt nicht mehr, warum sie hinter Gittern hocken müssen", so der 53-Jährige.

Seit November herrscht in Sachsen die Stallpflicht. Die Landesdirektion hatte damals eine entsprechende Verfügung zum Schutz gegen die Geflügelpest erlassen, da im Landkreis Leipzig die Krankheit aufgetreten war. Nachdem vergangene Woche bei einem toten Wildvogel in Flöha die Geflügelpest festgestellt wurde, hat die Stadt Chemnitz einen Teil von Euba zum Sperrgebiet erklärt. Der andere Teil und weitere zwölf Stadtteile im Südosten und im Zentrum von Chemnitz wurden als Beobachtungsgebiet ausgewiesen. In den beiden Gebieten darf Geflügel die Ställe auf unbegrenzte Zeit nicht verlassen. Zudem dürfen Hunde und Katzen nicht frei umherlaufen.

Nachdem in Thüringen die Vogelgrippe vor wenigen Tagen erstmals bei Hausgeflügel eines Hobbyzüchters festgestellt wurde, ist Andreas Müller alarmiert. "Das ist eine neue Qualität und macht Angst", sagt er. Angst, weil er befürchtet, dass durch die Krankheit und die damit einhergehenden Verbote die Rassegeflügelzucht Schaden nehmen könne, der nicht mehr gutzumachen sei. So müsse beispielsweise jetzt die Zucht für dieses Jahr durch die Auswahl der passenden Tiere vorbereitet werden, erklärt Müller. Doch ob gute Ergebnisse bei der Befruchtung möglich sind und ob eine Befruchtung unter diesen Umständen überhaupt stattfinden kann, sei fraglich. "Die Tiere brauchen dafür einfach Auslauf und frische Luft", so der Experte. Zudem seien beispielsweise die Hähne jetzt geschlechtsreif und könnten Konkurrenzverhalten zeigen. "Sie hacken sich gegenseitig", sagt Müller, der auch nicht ausschließen will, dass sich die Hähne dabei verletzen. Beeinträchtigungen könnte es auch bei den Indischen Laufenten geben. "Stehen die lange Zeit auf einer Stelle, sind Gelenkentzündungen möglich", schildert Müller die Gefahr.

Trotzdem schauten die Vereinsmitglieder noch relativ ruhig auf die derzeitige Situation, sagte Müller nach einem Treffen der Züchter diese Woche. Als 2006 schon einmal Stallpflicht nach einem Ausbruch der Vogelgrippe herrschte, gaben aktive Züchter ihre Zucht auf, erinnert sich Müller. Er sei froh, dass die Lage derzeit noch nicht so schlimm sei. Allerdings verstehe er nicht, dass die Stallpflicht nicht befristet sei. Denn dauere sie länger, könne es sein, dass 2017 keine Zucht möglich werde und so ein kompletter Jahrgang entfalle. Das sei besonders bei seltenen Rassen bedenklich. Vielleicht sei ein Jahr ohne Nachzucht zu überstehen, meint Andreas Müller. Doch dann werde die Zucht 2018 schwierig. Und es bestehe die Gefahr, dass etwa Rassen verschwinden. Müller hofft, dass die Stallpflicht so schnell wie möglich aufgehoben wird. "Und, dass man endlich herausfindet, wie das Virus übertragen wird."