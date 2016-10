Vollbremsung am Bahnübergang Einsiedel verhindert Kollision

erschienen am 19.10.2016



Chemnitz. Die schnelle Reaktion eines Lokführers hat am Dienstag im Chemnitzer Stadtteil Einsiedel einen schweren Unfall verhindert. Die Erzgebirgsbahn war gegen 15.25 Uhr von Thalheim nach Chemnitz unterwegs. Am unbeschrankten Bahnübergang in Einsiedel war ein Autofahrer trotz Rotlichts über den Bahnübergang gefahren. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste der Lokführer eine Vollbremsung einleiten.

Er konnte sich das Kennzeichen des Fahrzeuges merken und verständigte die Bundespolizei. Beamte ermittelten den Fahrzeughalter und suchten ihn in den Abendstunden zu Hause auf. Der 31-jährige Chemnitzer gab die Tat zu. Er muss sich nun einem Strafverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr stellen, teilte die Bundespolizei am Mittwoch mit. (fp)