Vollsperrung in Bernsdorf und neue Baustelle auf dem KaÃŸberg

Vollsperrung in Bernsdorf und neue Baustelle auf dem Kaßberg

Autofahrer im Umfeld von Universität und Technologie-Campus müssen sich ab heute für mehrere Wochen auf zusätzliche Behinderungen einstellen.

erschienen am 29.08.2016



1. Franz-Mehring-Straße

Zwischen West- und Walter-Oertel-Straße abschnittsweise bis 23. September halbseitige Sperrung mit Einbahnstraße Richtung Walter-Oertel-Straße wegen Arbeiten am Trinkwassernetz. Umleitung über Barbarossastraße.

2. Rosenbergstraße

Zwischen Reichenhainer Straße und Technologiecampus bis 24. September Vollsperrung wegen Bauarbeiten.

3. Altchemnitzer Straße /

Reichenhainer Straße

Bis Jahresende an der Kreuzung Reichenhainer/Altchemnitzer Straße halbseitige Sperrung mit Einbahnstraße in Richtung Treffurthstraße wegen des Neubaus eines Kreisverkehrs und eines Regenüberlaufbeckens. Einschränkung landwärts auf der Reichenhainer Straße an der Einmündung Altchemnitzer Straße.

4. Bernsbachplatz Zwischen Gustav-Freytag-Straße und Ritterstraße Behinderungen wegen des Baus einer neuen Straßenbahntrasse.

5. Bernsdorfer Straße/

Lutherstraße Vollsperrung landwärts zwischen Bernsbachplatz und Lutherstraße. Die Lutherstraße ist zwischen Vettersstraße und Reichenhainer Straße voll gesperrt.

6. Bernsdorfer Straße

Bis Ende September zwischen Katharina-von-Bora-Straße und Südring halbseitige Sperrung wegen Arbeiten an Leitungen.

7. Carl-von-Ossietzky-Straße Bis Ende August halbseitige Sperrung mit Ampel zwischen Gutenberg- und Wartburgstraße.

8. Chemnitzer Straße

(Wittgensdorf) Bis Mitte September abschnittsweise halbseitige Sperrung mit Ampel zwischen dem Bahnübergang und der Straße des Friedens wegen der Verlegung von Elektroleitungen

9. Chemnitztalradweg Vollsperrung zwischen Lohrstraße und Dammweg bis 16. September wegen Arbeiten zum Hochwasserschutz und Erneuerung der Abläufe des Kraftwerks.

10. Einsiedler Hauptstraße Bis Ende September Vollsperrung zwischen Einsiedler Neue Straße und Berbisdorfer Straße wegen des Neubaus einer Stützmauer. Die Umleitung erfolgt über die Einsiedler Neue Straße.

11. Hainstraße Noch bis Samstag halbseitige Sperrung zwischen Peterstraße und Ludwig-Kirsch-Straße in landwärtige Richtung wegen Kanalbau.

12. Hofer Straße

Vollsperrung bis Anfang Dezember zwischen Heinrich-Schütz- und Beethovenstraße wegen Kanal- und Straßenbau.

13. Hofer Straße (Mittelbach) Vollsperrung zwischen Grünaer Straße und Ortsausgang in Richtung Chemnitz bis Anfang Oktober.

14. Leipziger Straße Bis Anfang November Behinderungen zwischen Berg- und Bürgerstraße wegen der Verlegung einer Trinkwasserleitung.

15. Limbacher Straße

An der Einmündung Rudolf-Krahl-Straße Einschränkung auf je einen Fahrstreifen. Das Linksabbiegen in die Rudolf-Krahl-Straße ist nicht möglich. Bis Anfang November wird ein Regenüberlaufbecken gebaut.

16. Limbacher Straße

(Röhrsdorf) Zwischen Löbenhainer und Wasserschänkenstraße bis Ende August abschnittsweise halbseitige Sperrung wegen Arbeiten an Elektroleitungen.

17. Lützowstraße Bis Mitte September Einschränkungen zwischen der Eisenbahnbrücke und der Neefestraße wegen Ausbau des Glasfasernetzes.

18. Markersdorfer Straße

Noch bis Freitag kommender Woche Vollsperrung zwischen den Zufahrten Max-Türpe-Straße wegen Haltestellenbau und Straßensanierung. Die Umleitung erfolgt über Stollberger-, die Wladimir-Sagorski- und die Burkhardtsdorfer Straße.

19. Oberfrohnaer Straße

In Höhe Weydemeyerstraße bis Mitte Oktober halbseitige Sperrung mit Ampel wegen Straßenbauarbeiten.

20. Reichenhainer Straße Vollsperrung zwischen Fraunhofer- und Dittesstraße wegen Arbeiten am Chemnitzer Modell.

21. Reitbahnstraße Vollsperrung landwärts zwischen Annenstraße und Bernsbachplatz wegen Arbeiten am Chemnitzer Modell.

22. Stelzendorfer Straße Bis Ende November Vollsperrung zwischen Zwickauer Straße und Graefestraße wegen Kanalbauarbeiten.

23. Südring

Bis Ende Oktober Behinderungen zwischen der Wladimir-Sagorski- und der Annaberger Straße wegen Arbeiten an der Straßenbahn-Oberleitung.

24. Terrassenstraße Bis zum Jahresende abschnittsweise Vollsperrung zwischen Margareten- und Trinitatisstraße wegen Arbeiten an Abwasser-, Trinkwasser- und Gasleitungen.

25. Wittgensdorfer Straße Bis Anfang Dezember Vollsperrung zwischen der Zufahrt zur Grundschule und Auerswalder Straße wegen Kanal- und Straßenbau.

26. Wladimir-Sagorski-Straße Bis Ende Oktober abschnittsweise Behinderungen zwischen Stollberger Straße und Südring wegen Arbeiten an einer Oberleitung der Straßenbahn.

27. Wladimir-Sagorski-Straße

Verlängert bis Ende kommender Woche Behinderungen vor der Zufahrt zum Südring wegen der Verlegung einer Gasleitung.

28. Zöblitzer Straße

Bis Ende Oktober Vollsperrung zwischen Annaberger und Schulstraße wegen Kanal- und Straßenbau.

29. Zwickauer Straße Bis Jahresende Vollsperrung der Brücke Neefestraße/B 173 wegen des Neubaus eines Kreisverkehrs.