Vom Pferdegespann zum LÃ¶schzug - Berufsfeuerwehr Chemnitz feiert 150-JÃ¤hriges

Vom Pferdegespann zum Löschzug - Berufsfeuerwehr Chemnitz feiert 150-Jähriges

erschienen am 10.09.2016



Chemnitz. Die Berufsfeuerwehr Chemnitz hat am Samstag ihr 150-jähriges Bestehen gefeiert. Sie gehört nach Angaben der Stadtverwaltung zu den ältesten professionellen Wehren Deutschlands. Am Samstag zogen die Kameraden bei einem großen Festumzug mit 45 Fahrzeugen aus allen Epochen der Feuerwehr von der Sachsenallee über die August-Bebel-Straße und die Straße der Nationen bis zum Markt. Dort angekommen platzierte sich der Korso - vom Pferdegespann über historische Technik bis zum modernen Löschzug - für eine Technikschau. Feuerwehrleute in historischen Uniformen begleiteten die Fahrzeugparade.

In der kommenden Woche feiert die Feuerwehr dann eine Festwoche in der Sachsenallee mit täglich wechselndem Programm. Zu erleben sind unter anderem Schrägseilfahrten mit dem Höhenrettungsdienst der Berufsfeuerwehr sowie eine Ausstellung von Feuerwehrfahrzeugen. (fp)