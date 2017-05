Von Wissenschaft bis Aftershow-Party: Zahlreiche Premieren zur Chemnitzer Museumsnacht

Von Michael Müller

erschienen am 03.05.2017



Mit so vielen Beteiligten wie noch nie und mehreren Neuerungen lädt Chemnitz am 20. Mai zur Museumsnacht. Neben den städtischen, staatlichen und von freien Trägern betriebenen Museen steht diesmal als besonderes Angebot der südliche Sonnenberg im Mittelpunkt. Das kündigte Kulturbürgermeister Philipp Rochold am Vormittag an. Demnach wird sich in dem Viertel zwischen Augustusburger Straße und Fürstenstraße eine Reihe von Kultureinrichtungen den Chemnitzern und ihren Besuchern vorstellen.

Ebenfalls neu ist die "Nacht der Wissenschaft", die die TU Chemnitz zur Museumsnacht veranstaltet. Entlang der Zwickauer Straße wird eine Thementour "Technik & Mode" angeboten, das Café Moskau und der Club "Nikola Tesla" an der Zietenstraße laden erstmals zu so genannten Aftershow-Partys. Die Eintrittskarten zur Museumsnacht kosten wie im Vorjahr 8 Euro und dienen auch als Fahrkarten für Bus und Bahn. Der Nahverkehrsbetrieb CVAG richtet wieder Sonderlinien ein.