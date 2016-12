Vor Weihnachten fließen die Spenden

Ein profitables Konzert in der Kirche, ein Musiker mit kaputtem Ohr und eine schöne Geburtstagstradition.

erschienen am 19.12.2016



Thomas Muderlak, Leiter der BMW-Niederlassung Chemnitz, kamen am Samstagabend gleich drei wunderbare Aufgaben zu: Erst eröffnete er das traditionelle Benefizkonzert seines Hauses in der Schloßkirche. Dann beglückte er die Sängerinnen des Abends, Guibee Yang und Tiina Penttinen, mit Blumengebinden in Wagenrad-Größe. Und schließlich überreichte er Vertretern des Elternvereins krebskranker Kinder und der Kantorei der St.-Petri-Schloßkirchgemeinde insgesamt 10.000 Euro. So viel war an dem Abend letztendlich im Spendentopf gelandet. "Ich freue mich sehr über diesen Erfolg", sagte Thomas Muderlak nach dem offiziellen Programm, als er vor den Toren der Kirche zu einer gemütlichen Runde mit Glühwein und Würstchen eingeladen hatte. Die meisten der Konzertbesucher hatten da noch die Klänge des Programms im Ohr - oberbayerische und Tiroler Weisen aus dem Liederspiel "Christnacht" von Joseph Haas. Unter den offiziellen Gästen: Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig. Erstmals wurde das Benefizkonzert auch von der Deutschen Bank in Chemnitz unterstützt.

Christian Alexander Müller (Foto), Musicalsänger aus Chemnitz, bat parallel zum Weihnachtsspiel in der Schloßkirche zum Adventskonzert in die Markuskirche auf den Sonnenberg. Wie immer schnippte er einmal mit den Fingern und - zack - standen die bekanntesten Musicalstars Deutschlands bereit. Kerstin Ibald, Roberta Valentini, Volkan Baydar, Sabrina Weckerlin und Nikolai Orloff stimmten in feierlicher Abendrobe die schönsten Weihnachtslieder an. Ihre Frisuren wurden vorher wieder von Opernhaus-Chefmaskenbildnerin Nadine Wagner zurechtgezupft. Sie organisierte das Weihnachtskonzert zum vierten Mal in Folge gemeinsam mit Müller. "Der bewegendste Moment war für mich, als alle das Lied 'Weihnachten in Familie' anstimmten. Da ging ein richtiges Raunen durch die Kirche", sagte sie. Dahinschmelzen können die Musicalfans schon im Februar wieder. Am Valentinstag gibt es in der Markuskirche ein Liebes-Konzert mit Christian Alexander Müller. Überhaupt scheint für ihn ein Jahr der ganz großen Gefühle in den Startlöchern zu stehen. Schon jetzt probt er mit Kollegin Maike Switzer für das Musical "Die Brücken am Fluss" im April in der Stadthalle.

Nico Wendel (Foto oben) und Marcel "Spike D" Stephan (Foto unten), kommen normalerweise immer gemeinsam zum Auftritt. Klar, sie sind erfolgreich als Duo "Gestört aber geil". In der Nacht zum Sonntag allerdings, musste Spike D. alleine ran. Im Brauclub drehte er solo an den Plattentellern, da sich sein Kollege beim vorhergehenden Auftritt in Döbeln am Ohr verletzt hatte. "Mist", sagte Brauclub-Manager Francesco Karnapp gestern. "Aber ich ziehe den Hut, dass der Auftritt auch als Solo-Nummer so gut funktioniert hat."

Jutta Müller (Foto), Deutschlands wohl bekannteste Eislauftrainerin, feierte in der vergangenen Woche - am 13. Dezember - ihren 88. Geburtstag. Eine Gratulantin kommt jedes Jahr zu ihr auf ein Tässchen Kaffee: Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig. Auch diesmal. Jutta Müller freute es riesig, denn: "Gerade in dieser Woche gab es durch die anstehende Sondersitzung zur Zukunft des CFC doch einiges für Ludwig zu tun."