Warum Kitas mit Schließung gedroht wird

Chemnitzer Erzieherinnen haben an die Kultusministerin geschrieben, weil sie sich um das Wohl der Kinder sorgen. Sie erhielten eine Reaktion, mit der niemand gerechnet hat.

Von Mandy Fischer

erschienen am 20.05.2017



Kinder der Kita "Schmetterling" in Helbersdorf sind für mehrere Wochen auf "Weltreise" gegangen - im übertragenen Sinne zwar, aber dennoch mit typischen Geschichten, Spielen und Gerichten aus verschiedenen Ländern. Die Mädchen und Jungen hatten ihren Spaß, für die Erzieherinnen war die Vorbereitung vor allem eine Belastung, sagt Katrin Wenzel, Leiterin des Kindergartens der Arbeiterwohlfahrt (Awo). Weil die Erzieherinnen in den Gruppen voll ausgelastet sind, organisieren sie solche Projekte oft in ihrer Freizeit, schildert Wenzel. Gleiches gelte für die Dokumentation, wie sich ein Kind entwickelt, und für Elterngespräche, die zunehmend aufwendiger seien, nicht zuletzt wegen der Sprachbarrieren. Zehn Prozent der Kinder im "Schmetterling" haben einen Migrationshintergrund.

Der Druck auf die Erzieherinnen wächst, sagt Wenzel. Ihre Einrichtung sei kein Einzelfall. Um darauf aufmerksam zu machen, hatten alle 19 Kita- und Hortleiterinnender Awo einen offenen Brief an Sachsens Kultusministerin Brunhild Kurth geschrieben. Er beginnt mit den Worten: "Dieses Schreiben ist eine Überlastungsanzeige aus den Kitas." Beschrieben wird die Arbeitsbelastung, die im schlechtesten Fall dazu führen könne, dass pädagogische Fachkräfte Grenzen überschreiten, sich im Tonfall vergreifen oder ungeduldig reagieren. Ändere sich nichts an den Strukturen, nütze auch kein Konzept zur Sicherung des Kindeswohls, schreiben die Erzieherinnen, bezugnehmend auf neue "Handlungsleitlinien für Kinderschutzkonzepte", die die Landesjugendämter jetzt erlassen haben. Es bestehe ein Zusammenhang zwischen Überforderung des Personals und Gefährdung des Kindeswohls, heißt es in dem Brief.

Einen Hilferuf nennt ihn Katrin Wenzel. Das Landesjugendamt interpretierte die Post anders - als Anzeige, dass in den Awo-Kitas "aufgrund des aktuellen Fachkräfteeinsatzes eine Kindeswohlgefährdung" nicht auszuschließen ist, sagt eine Sprecherin des Kultusministeriums auf Anfrage. Zunächst habe das Landesjugendamt telefonisch die sofortige Schließung aller Awo-Kitas, in denen 2000Kinder betreut werden, angedroht, schildert Jürgen Tautz, Geschäftsführer des Awo-Kreisverbandes. "Damit hatte bei uns niemand gerechnet. Wir wollten eine Diskussion provozieren", so Tautz.

Diese hätte auch Carsten Tanneberger erwartet. Der Regionalleiter des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, der 15Kitas vertritt, sagt, die dargestellte Situation sei kein Problem von Awo-Kindergärten, sondern in allen Einrichtungen gleich. Die Initiatoren jetzt ins Kreuzfeuer zu nehmen, sei die falsche Reaktion und wohl als bewusste Einschüchterung zu werten, so Tanneberger.

Nach Tautz' Versicherung, dass der offene Brief eine politische Meinungsäußerung und keine Anzeige sei, sah das Landesjugendamt von der Schließung ab. Stattdessen muss die Awo jetzt eine Statistik liefern, die die Belegung aller Kindergärten sowie den Personaleinsatz seit Jahresanfang aufschlüsselt. "Uns wird offenbar unterstellt, dass wir zu wenig Leute beschäftigen", sagt Tautz.

Den Nachweis zu führen, darin sieht er kein Problem. Dass die Erzieher an der Belastungsgrenze arbeiten, daran ändere die Statistik jedoch nichts. Der Krankenstand sei in den vergangenen Jahren gestiegen und inzwischen höher als im Pflegebereich. Laut einer Statistik der Krankenkasse AOK waren drei von vier Kita-Erzieherinnen der Awo im vergangenen Jahr mindestens einmal krank. 15 von 100 Kindergärtnerinnen seien psychisch und damit für längere Zeit krank.

Die Ausfälle wiederum müssen die verbliebenen Kollegen ausgleichen, schildert Katrin Wenzel. Anfang des Jahres hatte sie ein massives Personalproblem: Von 28 Pädagogen waren bis zu 13 krank. Gruppen mussten zusammengelegt werden. Praktikanten haben Erzieher unterstützt. Eltern wurden gebeten, die Kinder zuhause zu lassen.

Ein möglicher Ausweg? Bezahlte Vor- und Nachbereitungszeit sowie ein niedrigerer Betreuungsschlüssel- mehr Mitarbeiter wären für weniger Kinder verantwortlich - würden Luft schaffen, um Kinder individueller zu fördern und den sächsischen Bildungsplan besser umsetzen zu können, schlägt Wenzel vor.

Wie das Landesjugendamt weiter verfährt, könne noch nicht gesagt werden, so das Kultusministerium. Das Verfahren werde noch geprüft.