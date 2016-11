Warum Kriegstraumata Chemnitzer noch heute belasten

Einige Menschen der Generation, die zwischen Mitte der 50er-Jahre bis 1970 zur Welt kam, leiden noch immer unter der Vergangenheit. Dabei wurden sie im Frieden geboren.

Von Jana Peters

erschienen am 03.11.2016



Tiefer Wald macht ihr Angst. Dabei hat Ulrike Gerhardt* nie in ihrem Leben negative Erfahrungen dort gemacht. Erst heute ahnt sie, woher diese Gefühle kommen.

Dafür musste die 50-Jährige tief in der Vergangenheit ihrer Eltern forschen. Ihre Mutter, geboren 1939, sei nie innig gewesen, eher gefühlskalt. Bei Umarmungen sei sie immer regelrecht erstarrt. "Sie war völlig emotionslos", sagt Gerhardt. Doch das sei ihr erst Jahre später klar geworden. Als Kind nehme man seine Mutter schließlich als richtig und als Vorbild wahr. Bis vor ein paar Jahren sei sie nie auf die Idee gekommen, die eigenen Probleme - alle Beziehungen scheiterten, die Ehe zum Vater ihres Sohnes wurde geschieden, sie leidet unter diffusen Ängsten - mit ihren Eltern in Verbindung zu bringen. "Mit 20, 30 Jahren wäre ich nie darauf gekommen, mich mit der Kriegsvergangenheit meiner Eltern zu beschäftigen", sagt sie. Ein erster Schritt in diese Richtung sei gewesen, als ihre Oma ihrer Schwester auf dem Sterbebett anvertraute, die Mutter der beiden sei als Kind von maximal zehn Jahren im Wald von einem Russen vergewaltigt worden. Sollte etwa daher ihre eigene Angst vor dem Wald kommen?

Alexandra Takats hält genau das für möglich. Symbiotisch übertragene Ängste nennt die Musiktherapeutin das. Wenn die Eltern nicht über ihre Ängste sprechen, könne es passieren, dass sie die Kinder trotzdem übernehmen, ohne ihren Ursprung zu kennen. Seit einigen Jahren beschäftigt sich Takats mit der Generation Kriegsenkel, zu der sie selbst und auch Ulrike Gerhardt gehören. Ihre Großeltern erlebten den Zweiten Weltkrieg als Erwachsene, ihre Eltern wurden im Krieg oder bis kurz nach Kriegsende geboren. Takats kam bei einer Konferenz mit dem Thema in Berührung, seitdem lässt es sie nicht mehr los. Mittlerweile gibt sie eigene Seminare zu diesem Thema und ist Mitgründerin der Chemnitzer Selbsthilfegruppe Kriegsenkel, die rund 20 Mitglieder hat. Grundgedanke ist, dass die Verunsicherung ihrer eigenen Generation daher rührt, dass die Eltern ihre Kriegserlebnisse nicht verarbeitet haben. Die Eltern erlebten Schreckliches, waren traumatisiert und lernten, ihre Gefühle wegzudrängen, erklärt Takats. Nach dem Krieg gab es keinen Umgang mit Traumata. "Die Deutschen waren die Täternation, da durfte nicht darüber gesprochen werden", sagt sie. Erst seit rund 2003 werde das Thema immer präsenter, was auch an den Büchern der Journalistin Sabine Bode liegt, die zum Beispiel das Buch "Kriegsenkel" veröffentlichte. Die Probleme dieser Generation rührten daher, "dass uns unsere Eltern auf emotionaler Ebene nicht beistehen konnten", so die Therapeutin. Probleme der Jugendlichen wie Liebeskummer oder ein totes Haustier hätten die Eltern nicht nachvollziehen können. Sie hätten reagiert nach dem Muster, alles sei nicht so schlimm wie das, was sie im Krieg erlebten. "Wir haben von unseren Eltern keinen Trost erfahren", so Takats. Doch wenn die traumatisierten Eltern so wenig emotional auf ihre Kinder schauen, könne dieses Verhalten neue Traumata bei ihren Nachkommen hervorrufen.

Auch ihre eigenen Eltern könnten nicht über Gefühle sprechen, sagt die 52-Jährige. Außerdem gehe für sie Sicherheit über alles. Jobwechsel, Reisen und Veränderungen aller Art seien undenkbar. Sie habe viele Konflikte mit ihnen gehabt. Versuche, mit ihnen darüber zu sprechen, seien gescheitert. Sie würden sagen, das Thema Kriegstraumata betreffe sie nicht. Takats gab ihnen ein Buch von Sabine Bode, doch das habe eher zum Kontaktstillstand beigetragen. Sie bedaure für ihre Eltern, dass sie nicht in der Lage seien, die ganze Bandbreite des Lebens, mit allen Aufs und Abs zu erfahren und sich stattdessen vor dieser Bandbreite hüten. Dass ihre Tochter zuerst einen Job in einer Bank hatte, ihn dann aber hinwarf, um Musiktherapeutin zu werden, hätten sie nicht verstehen können.

Auch Ulrike Arnold besucht die Selbsthilfegruppe Kriegsenkel. Dort fühle sie sich verstanden, im Gegensatz zu ihrer Familie. Ihre Mutter sei gestorben, ihr Vater vermutlich auch traumatisiert, da er als Säugling in ein Heim kam und mit wenigen Monaten adoptiert wurde. "Er sagt, er hat kein Trauma", so Gerhardt. Er könne nicht verstehen, warum sie in der Vergangenheit wühle. Doch ihr tue das gut. Sie sei außerdem stolz, ihrem Sohn zu geben, "was ich nicht bekommen habe".

Die Selbsthilfegruppe Kriegsenkel trifft sich jeden vierten Donnerstag im Monat um 18 Uhr bei der Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe (Kiss) der Stadtmission in der Rembrandtstraße 13a/b.

*Name von der Redaktion geändert