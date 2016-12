Warum das Grünflächenamt junge Straßenbäume fällen lässt

In Gablenz sind gleich drei erst vor kurzem gepflanzte Spitz-Ahorne abgesägt worden. Das Rathaus hat eine Erklärung dafür.

Von Michael Brandenburg

erschienen am 20.12.2016



Gablenz. Wer macht so was? Das fragen sich derzeit Passanten, die aufmerksam an der Zschopauer Straße am Sachsenring entlanglaufen. Ihnen ist aufgefallen, dass in der Nähe der Kreuzung mit der Liselotte-Herrmann-Straße und der Pappelstraße drei noch junge Straßenbäume samt Wurzeln gerodet wurden. Die Bäume - es handelte sich um Spitz-Ahorne - hatte die Stadtverwaltung erst vor etwa sieben Jahren beim Neubau des Gehweges in dem Bereich pflanzen lassen.

Als "gutgewachsen" beschreibt Passant Matthias Seyfert die Bäume und wundert sich, dass sie gefällt wurden. Der 58-Jährige wandte sich an die "Freie Presse", um die Verantwortlichen und deren Gründe für die Abholzung zu erfahren. Eine Anfrage der Redaktion bei der Stadtverwaltung bringt Aufklärung. Alle drei Bäume seien krank gewesen. Zwei von ihnen hätten Risse mit Fäulnis vom Stammfuß bis zum Kronenansatz aufgewiesen, sodass bereits Bruchgefahr bestanden habe. Der dritte Spitz-Ahorn habe wegen starker Rindenschäden, die sich ebenfalls vom Stammfuß bis zum Kronenansatz ausgedehnt hatten, gefällt werden müssen.

Inhaber eines in der Nähe gelegenen Geschäftes, die namentlich nicht genannt werden möchten, bestätigen, dass die Bäume krank waren. Sie hätten sich gesorgt, weil die etwa 20 Zentimeter dicken Stämme eine "komische Schlagseite" aufwiesen, und daher selbst einen Baumexperten zurate gezogen. Dieser habe ihnen gesagt, dass es sich um eine Pilzkrankheit handelt. "Wir haben das dreimal dem Grünflächenamt gemeldet, damit es etwas unternimmt", so die Geschäftsfrau. Doch die Behörde habe es zunächst abgelehnt, die Bäume zu fällen.

Die Frage der "Freien Presse", ob an den selben Stellen neue Bäume gepflanzt werden sollen, ließ die Stadtverwaltung unbeantwortet. In einer Anfang Dezember zu dem Thema veröffentlichten Pressemitteilung wird erklärt: "Wo immer es die Platzverhältnisse zulassen, wird das Grünflächenamt eine Nachpflanzung veranlassen."

Denn die Spitz-Ahorne an der Zschopauer Straße sind nur drei von insgesamt fast 70 Bäumen, die das Grünflächenamt in diesem Monat fällen lassen will. An nahezu 50 weiteren Baum-Standorten in der Stadt sind Pflegearbeiten, sprich Rückschnitt, geplant. Als Grund dafür nennt die Stadtverwaltung in allen Fällen die Erhaltung oder Herstellung der Verkehrssicherheit. Bei Baumkontrollen, die kontinuierlich durchgeführt werden, sei festgestellt worden, dass diese Bäume umstürzen oder Äste abbrechen und dadurch Passanten oder Insassen vorbeifahrender Autos gefährden könnten. Daher habe "umgehender Handlungsbedarf" bestanden.