Warum der Sonnenberg eingestrickt wird

In dem Stadtteil nahe dem Zentrum tauchen immer wieder Graffiti und Aufkleber mit rechten Parolen auf. Zur Gegenbewegung gehören jetzt auch Frauen, die mit Nadel und Wolle eine Antwort geben.

Von Nico Adam

erschienen am 28.12.2016



Sonnenberg. Seit etwa einem Jahr nehmen die Aktivitäten rechter Gruppen auf dem Sonnenberg zu. Sie hinterlassen Parolen und Symbole mit klaren Bekenntnissen an Hauswänden, Laternenmasten und Verkehrsschildern. Dagegen haben sich demokratische Kräfte vereint, die das Viertel nicht den Nazis überlassen wollen. Vereine, gesellschaftliche Gruppen und Gewerbetreibende stellten bereits im Frühjahr in einer gemeinsamen Erklärung klar: "Unser Sonnenberg ist bunt und so soll es bleiben." Schon vorher wurden Initiativen wie "Do it" oder "Zweite Chance" gegründet, die mit Flüchtlingen arbeiten, sich gegen Gewalt und Diskriminierung stark machen. Zu dieser Zeit wurde auch "Sonnenberg bunt bestrickt" ins Leben gerufen. Hinter dieser Initiative stehen vier Frauen, die sich dem Problem auf ihre Weise nähern.

Das Stichwort lautet Yarnbombing, was übersetzt "Garn-Bombardierung" bedeutet. Was die Frauen tatsächlich tun, klingt aber wesentlich friedlicher: Weil Graffiti und Aufkleber häufig schwer zu entfernen sind, werden sie von den Frauen eingestrickt. Ingeborg Reinhold, Ludmilla Marenkova, Rotraut Richter und Koordinatorin Hanna Remestvenska lassen seit mehr als einem halben Jahr ihre Stricknadeln glühen. Sie wollen sämtliche Aufkleber und Schmierereien quer über den Sonnenberg mit ihren Strickwaren zudecken. "Wir mussten etwas gegen die rechten Parolen tun. Verbunden mit unserer Leidenschaft zum Stricken, wurde diese Idee geboren", schildert Rotraut Richter. Das Engagement wurde mit 400Euro Fördergeld aus dem lokalen Aktionsplan für Demokratie und Toleranz belohnt und brachte großen Zuspruch von den Nachbarn, die Wolle gespendet haben. Laut Hanna Remestvenska wurden etwa zehn Kilogramm Wolle verstrickt - nicht nur zu Hause, sondern manchmal auch direkt vor Ort an den Laternen. Zu sehen sind diese eingekleideten Lichtmasten zum Beispiel entlang der Uhlandstraße und der Gießerstraße. Auch Bronzestatuen, Verkehrsschilder und Fahrradständer haben einen Strickmantel bekommen. Und die Stricklieseln vom Sonnenberg wollen weitermachen, größere Objekte wie Bänke oder Statuen verhüllen. "Wir mögen es halt bunt", sagt Rotraut Richter.

Jetzt sind die vier Frauen auch vom bundesweiten Netzwerk Nachbarschaft ausgezeichnet worden. Einmal im Jahr werden besondere Nachbarschafts-Ideen geehrt. Das Projekt "Sonnenberg bunt bestrickt" wurde zum Sachsen-Sieger gekürt. Das Urteil der Jury: "Hier wird auf friedliche Art ein buntes Signal für mehr Solidarität mit den Geflüchteten gesetzt." Wer sich auf so kreative Art für Offenheit und Solidarität stark mache, öffne Türen. Für die Frauen ist die Auszeichnung zugleich Motivation, nicht aufzuhören, sagen sie. Denn sie mussten auch schon Rückschläge einstecken. Nicht jeder Passant kann sich offenbar über die bunte Strickerei freuen. "Es gab Tage, da waren unsere Mäntel mit einem Cuttermesser zerschnitten und auf die Straße geworfen worden", schildert Hanna Remestvenska. Das habe die vier Frauen zwar geärgert, dennoch dachten sie nie ans Aufgeben und strickten einfach weiter, so Remestvenska.