Warum der kleine Marten eine "ganz besondere Nummer" ist

Noch nie gab es im DRK-Krankenhaus so viele Geburten wie 2016. Und die Rabensteiner Einrichtung bereitet sich auf einen weiteren Anstieg vor.

Von Sandra Häfner

erschienen am 22.12.2016



Rabenstein. Als Sina Henschel am frühen Montagmorgen gegen 3.30 Uhr zur Geburt ins DRK-Krankenhaus nach Rabenstein gekommen ist, wusste sie noch nicht, dass sie vier Stunden später ein Rekordbaby auf die Welt bringen würde. Der kleine Marten, der 7.29 Uhr geboren wurde, ist für das Krankenhaus eine "ganz besondere Nummer", wie es Geschäftsführer Günther Herbert gestern ausdrückte.

Die Geburt des Jungen war die 1800. in der Klinik 2016. Noch nie gab es in dem Krankenhaus so viele Geburten in einem Jahr, im Vorjahr waren es 1771. Insgesamt erblickten 2016 bisher 1830 Kinder das Licht der Welt. Der leitende Oberarzt der Frauenklinik, Dr. Gunter Leichsenring, erwartet, dass sein Team 2016 rund 1900 Mädchen und Jungen auf die Welt helfen wird. Das Klinikum Chemnitz verzeichnete bis Dienstag 1408 Geburten 2016, 140 mehr als zum gleichen Zeitpunkt vor zwölf Monaten, so eine Sprecherin.

Sina Henschel hat das Rabensteiner Krankenhaus vor der Geburt dreimal besucht. "Das Bauchgefühl hat einfach gestimmt, ich habe mich hier wohl gefühlt", sagte die Chemnitzerin gestern. So wie die 28-Jährige entscheiden sich viele Frauen für eine Geburt in der Klinik. In den vergangenen zehn Jahren stiegen die Zahlen kontinuierlich, zeigt eine Klinik-Statistik. Waren es 2007 noch 1085 Geburten, registrierte die Klinik fünf Jahre später 1442 Geburten. Gunter Leichsenring hat dafür eine Erklärung: "Hebammen, Ärzte und Schwestern sind eine Mannschaft und mit dem Herzen dabei", so der Mediziner, der seit rund 30 Jahren Kindern auf die Welt hilft. Im Schnitt kommen in Rabenstein täglich fünf bis sechs Kinder zur Welt. Im Dreischicht-System stehen neben Ärzten und Schwestern jeweils drei Hebammen bereit. "Wir haben eine 1:1-Betreuung: Auf eine Geburt kommt eine Hebamme. Da lege ich Wert drauf", so Leichsenring. Für sein Team und ihn sei es wichtig, den Frauen eine normale Geburt zu ermöglichen, sie zu begleiten und ihnen zu helfen, sagt er. Im Rabensteiner Krankenhaus kommen im Vergleich zum Bundesdurchschnitt weniger Kinder per Kaiserschnitt zur Welt. "Die Kaiserschnittrate in Deutschland beträgt 35 Prozent, bei uns sind es 22 Prozent", so der Arzt. Frauen, die in die Rabensteiner Klinik kommen, bevorzugten eine normale Geburt, so Leichsenring.

Dass die Schließung anderer Geburtenstationen, wie etwa im nahen Stollberger Krankenhaus, zur Zunahme der Geburtenzahlen im Rabensteiner Haus führt, kann Geschäftsführer Günther Herbert nicht bestätigen. Dennoch bereitet sich das Krankenhaus mittelfristig auf eine weitere Steigerung der Geburtenzahlen vor. Neben dem Haupthaus entsteht derzeit ein neues Gebäude. Mit der Investition wird nicht nur die Notaufnahme erweitert, es wird auch Platz für eine neue Klinik für Kinder- und Jugendmedizin geschaffen. Der Bereich im Altbau, in dem diese jetzt untergebracht ist, wird nach Fertigstellung freigezogen. "Dann haben wir Luft für die Geburtenstation", so Herbert.