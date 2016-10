Warum ein Popstar heute ein Konzert in Chemnitz gibt

Einer der erfolgreichsten afrikanischen Musiker gastiert am Vormittag im Opernhaus, ist aber eigentlich in ganz anderer Mission unterwegs.

Von Jana Peters

erschienen am 28.10.2016



Das Lied lief 1994 rauf und runter und kommt auch heute noch vielen sofort ins Ohr, wenn sie den Titel nur lesen: "7 Seconds" hieß das Stück, ein Duett von Youssou N'Dour mit der schwedischen Sängerin Neneh Cherry. Es war der weltweit erfolgreichste Hit N'Dours, auch wenn er nur für einen Bruchteil seines Schaffens steht. Der Sänger aus dem Senegal gilt als einer der erfolgreichsten Musiker Afrikas.

Und genau dieser Youssou N'Dour ist heute in Chemnitz. Er wird im Opernhaus anzutreffen sein, bei der Auszeichnung der diesjährigen Preisträger der Carlowitz-Gesellschaft. Einer der Geehrten ist der Agrarökonom Kandeh K. Yumkella aus Sierra Leone, langjähriger Sonderbevollmächtigter der Vereinten Nationen für erneuerbare Energien. Auf der Suche nach einem Laudator hätte sich nur ein deutscher Minister oder ein afrikanischer Politiker angeboten, sagte Dieter Füßlein, Vorstandsvorsitzender der Carlowitz-Gesellschaft. Einen afrikanischen Politiker habe er für die persönlichere Wahl gehalten, so Füßlein. So sei man auf N'Dour gekommen, der von 2012 bis 2013 auch Minister für Tourismus und Kultur im Senegal war. N'Dour habe zugesagt, die Laudatio zu halten, und auch seine Band mitzubringen, um ein Konzert zu geben. Das wird am Ende der Preisverleihung stattfinden, um die Mittagszeit. Beginn der kostenlosen Veranstaltung ist um 9.30 Uhr.

N'Dour wurde 1959 in Dakar geboren und hatte seine ersten Auftritte im Alter von zwölf Jahren. 1979 gründete er eine eigene Band, "Étoile de Dakar", die in den 1980er-Jahren überall in Afrika bekannt war. N'Dour mischt traditionelle senegalesische Musik mit elektronischen Klängen, mit Hip-Hop, Jazz und Soul. Er arbeitete mit Peter Gabriel, Sting, Wyclef Jean, Bruce Springsteen, Paul Simon und Tracy Chapman zusammen. Der Musiker schrieb eine Oper, wirkte als Schauspieler, komponierte und sang mit Axelle Red die offizielle Hymne zur Fußballweltmeisterschaft 1998 in Frankreich, "La Cour des Grands". Außerdem ist er Ehrendoktor der Yale University und hat einen Grammy Award für sein Album "Egypt" gewonnen. Der Künstler engagiert sich sozial und politisch - zum Beispiel, indem er eine Organisation gründete, die Mikrokredite vergibt.