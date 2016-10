Warum ein afrikanisches Königreich in Chemnitz feiert

Der südafrikanische Staat Lesotho begeht in diesem Jahr 50 Jahre Unabhängigkeit von der britischen Kolonialmacht. Die Berliner Botschaft des Landes hat ihren Empfang ins Chemnitzer Schloßviertel verlegt - obwohl kein einziger Bürger dieses Staates in der Stadt lebt.

Von Peggy Fritzsche

erschienen am 22.10.2016



Einen Coup hat Angela Donat da gelandet: Die Inhaberin des Chemnitzer Sprachinstitutes Foneta hat gestern Abend mit der in Berlin lebenden Botschafterin des Königreiches Lesotho, Lineo Khechane-Ntoane, und etwa 150 weiteren Gästen den Unabhängigkeitstag des südafrikanischen Landes gefeiert. Nicht in Lesotho selbst, nicht in Berlin, auch nicht in Dresden, sondern im Chemnitzer Schloßviertel, im Restaurant "Max Louis" in der Schönherrfabrik.

Es sei der ausdrückliche Wunsch der Botschafterin gewesen, diesen Anlass in Chemnitz zu begehen, sagt Angela Donat. Und erntete dafür von vielen Gästen fragende Blicke: Nach Angaben der Botschaft Lesothos ist derzeit kein einziger Staatsangehöriger des afrikanischen Landes im Chemnitzer Einwohnerregister gemeldet. Wie kam es dann zu der Verbindung nach Sachsen?

Die kuriose Geschichte hatte ihren Ausgangspunkt vor einigen Monaten. In Donats Sprachinstitut arbeitete eine Frau aus Lesotho. "Wir freundeten uns an und hielten auch noch Kontakt, als sie einen Job bei der Botschaft annahm", erinnerte sich Angela Donat. Durch sie sei die Institutschefin schließlich mit der Botschafterin Lesothos in Kontakt gekommen - auch deshalb, weil sich die Einrichtung schon länger mit der Kultur afrikanischer Länder beschäftigt. Angela Donat lud die Diplomatin kurzerhand nach Chemnitz ein. Als die Botschafterin in der Stadt der Moderne ankam, erkundete sie zunächst das Zentrum auf eigene Faust. Keine Stunde später habe sie mit einigen Paar Schuhen, die sie in der Zwischenzeit in der City gekauft hatte, wieder vor ihr gestanden.

Lineo Khechane-Ntoane, die Botschafterin Lesothos in Deutschland, schwärmte denn also gestern auch von Chemnitz. "Ich wurde so herzlich aufgenommen, dass ich sofort daran dachte, den Unabhängigkeitstag hier zu begehen", berichtete sie. Sie wünsche sich, so die Diplomatin, dass der Unabhängigkeitstag des kleinen Landes künftig auch mit dem Beginn einer großartigen Freundschaft zwischen den Menschen in Lesotho und Chemnitz in Verbindung gebracht werde. Gute Kontakte zwischen Institutionen, Schulen und Unternehmen an beiden Standorten hätten sich bereits angebahnt.

So soll ein Chemnitzer Reiseveranstalter im nächsten Jahr eine erste Gruppentour nach Lesotho organisieren. Von einer atemberaubenden Landschaft schwärmt die Botschafterin, wenn sie ihr Land beschreibt. "Ich werde Lesotho deshalb noch in diesem Jahr privat besuchen", ist sich auch Angela Donat sicher. Eine erste Kostprobe der Gastfreundschaft des Landes erlebte sie schon am Nachmittag. Da bereiteten Afrikaner, die als Gäste aus verschiedenen deutschen Städten zum Unabhängigkeitsfest nach Chemnitz angereist waren, in der Küche ihres Sprachinstitutes eine Spezialität des Landes zu. "Sie kochen Beefstew, eine Art Rindergulasch", so Donat und fügte hinzu: "Es riecht fantastisch." Aufgetischt wurde es zu Huhn und Fisch aus der Küche des "Max Louis". "Den Ort haben wir für das Unabhängigkeitsfest gewählt, weil er die Chemnitzer Industriegeschichte symbolisiert", so Donat.

Die Kalorien konnten die Besucher des Staatsdinners gestern noch abtanzen. Denn die in Chemnitz ansässige Musikgruppe Sawa Sawa spielte afrikanische Lieder und begeisterte damit die Botschafterin: "Da schwingt selbst der größte Tanzmuffel die Beine", sagte sie.