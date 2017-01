Warum ein neuer Markt schon wieder geschlossen ist

Nach einjähriger Durststrecke gab es auf dem Kapellenberg wieder eine Einkaufsmöglichkeit. Aber nur für kurze Zeit. Jetzt ist sie zu -weil der Händler den Standort retten will.

Von Michael Brandenburg

erschienen am 04.01.2017



Kapellenberg. Im Markt stehen gefüllte Regale und es brennt Licht, aber die Eingangstür ist verschlossen. Verwundert haben das in den vergangenen Tagen viele Kapellenberger vor der ehemaligen Penny-Filiale an der alten Neefestraße beobachtet, die nach etwa einem Jahr Schließzeit am 24. November unter dem Markennamen Nah und Frisch wieder eröffnet worden war. An der Glastür klebt ein Zettel mit dem Hinweis, dass der Markt am Montag, dem 9. Januar, wieder öffnet - dann mit einem den Kundenwünschen angepassten Sortiment.

"Wir mussten feststellen, dass viele der Artikel, die uns die in Norddeutschland beheimatete Großhandelsfirma lieferte, von den Chemnitzern nicht wie erwartet angenommen wurden, weil sie hier nicht bekannt sind", erklärt Hartmut Schäfer, Geschäftsführer der Betreiberfirma des Marktes. Einige Kunden hätten zudem niedrigere Preise erwartet. "Als Vollsortimenter können wir nicht mit einem Discounter an der Hauptstraße konkurrieren", sagt Schäfer dazu. Im Ergebnis sei etwa ein Drittel der Produkte aus dem insgesamt rund 8000 Artikel umfassenden Sortiment in den ersten Wochen nach Eröffnung nur schlecht verkauft worden, habe aber Platz beansprucht und damit Kosten verursacht. Verderbliche Ware habe weggeworfen werden müssen.

Darauf will Schäfer jetzt reagieren - um den Standort zu retten. Die bisher knapp 1000 Quadratmeter große Verkaufsfläche soll auf etwa die Hälfte verkleinert, das Sortiment ausgewechselt und um etwa ein Drittel ausgedünnt werden. Es fielen aber keine kompletten Warengruppen weg, sondern die Auswahl werde kleiner, so der Geschäftsführer. Er habe auch Personal entlassen müssen, bedauert er. "Ich bin es gewohnt, schnell und flexibel zu handeln, bevor es zu spät ist", begründet Schäfer, der außerdem im Messebau sowie in der Entwicklung von Gewerbeimmobilien wie der alten Germania-Brauerei an der Augustusburger Straße tätig ist.

Bis gestern durchforsteten Schäfer und seine Helfer die Bestände, um zu entscheiden, welche Artikel weiterhin zum Sortiment gehören werden. Die aussortierten Waren sollen ab Montag zwei Wochen lang zu reduzierten Preisen angeboten werden, um die Verluste zu begrenzen und Platz in den Regalen zu schaffen. Anschließend übernehme ein Chemnitzer Großhandelsunternehmen die Belieferung. "Zum Sortiment werden dann bekannte regionale Produkte und auch Artikel gehören, die sonst Discounter führen, so der Geschäftsführer.

Ab heute sollen die Regale und die Kassen auf der verbleibenden Verkaufsfläche zum Eingang hin bis vor die bisherige Fleischtheke verschoben werden, um den Platz effektiver zu nutzen. Fleisch und Wurstwaren sollen ab kommende Woche zum Selbstbedienungs-Sortiment zählen. Der Backwaren-Stand zieht in einen kleineren Raum auf der anderen Seite des Eingangs, sein bisheriger Raum mit Café wird dann der Bereich für frisches Obst und Gemüse. Für die hintere Hälfte des Marktes, die abgetrennt werde, verhandle Schäfer mit Mietinteressenten, die darin einen Restpostenmarkt eröffnen wollen.

An Stelle eines Pendelbusses zum oberen Kapellenberg, der an zu hohen Auflagen zur Personenbeförderung gescheitert sei, will der Unternehmer demnächst einen Lieferservice einrichten, der bestellte Waren ins Haus bringt. "Ich habe hier noch einen langen Atem und viel vor", verspricht Schäfer und verrät, dass er auch das an den Markt-Parkplatz angrenzende Grundstück bis zur Kappler Drehe gekauft hat. Denn die Erreichbarkeit für Liefer- und Kundenfahrzeuge bleibe der Haupt-Nachteil des Standortes. Und gegenüber davon werden derzeit an der alten Neefestraße gleich mehrere Wohnhäuser saniert. "Wenn sie bezogen werden, wird es noch enger auf der Straße, dann fehlen Parkplätze", befürchtet er und hat bereits die Stadtverwaltung um Hilfe gebeten. "Mit einer Anbindung an die Kapp- ler Drehe würden sich hier neue Möglichkeiten auch zur besseren Versorgung der Anwohner eröffnen", sagt der Geschäftsführer.

Jürgen Ulrich von der Bürgerinitiative Kapellenberg hofft, dass Hartmut Schäfer noch etwas Geduld aufbringt. Denn er habe überwiegend Positives über den Nah-und-Frisch-Markt gehört. "Es braucht sicherlich seine Zeit, viel Werbung und guten Service, bis ein neuer Markt nach einem Jahr Unterbrechung gut angenommen wird", schätzt Ulrich.

Im neuen Chemnitzer Zentrenkonzept ist der Kapellenberg mit seinen gut 5000 Einwohnern als sogenannter Suchraum für Nahversorgungsbetriebe ausgewiesen. So lange der frühere Penny-Standort genutzt werde, sieht die Stadtverwaltung jedoch keinen weiteren Bedarf.