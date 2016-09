Warum eine junge Frau nur noch schwer in den Schlaf findet

Nachbarn am Rande der Verzweiflung: Ein Toter liegt im Haus, und niemand holt ihn ab. Eine Kommunikationspanne?

Von Michael Müller

erschienen am 28.09.2016



Hilbersdorf. Es gibt Erlebnisse und Erfahrungen, die vergisst man sein Leben lang nicht. Freudiges, Überraschendes, aber auch Dinge, auf die man rückblickend gern verzichtet hätte. Was Nicole Köhler widerfahren ist, gehört in die zweite Kategorie. Aus zweierlei Gründen.

Zum einen wegen ihres Nachbarn. Einem liebenswürdigen älteren Herrn, den die Chemnitzerin seit Kindheitstagen kennt. Seit sie denken kann, wohnte er in jenem Mehrfamilienhaus, in dem sie groß wurde und in dem heute noch ihre Eltern zu Hause sind, erzählt sie. Als vor einiger Zeit seine schwer kranke Frau starb, habe das den Mittsiebziger ziemlich mitgenommen.

Dann war er eines Mittags selbst weg, wie verschwunden. Die Nachbarn begannen, sich Sorgen zu machen, suchten nach ihm. Nicole Köhler fand ihn Stunden später in einer Gästewohnung, die der Mann unterm Dach des Hauses unterhielt. Leblos, friedlich eingeschlafen augenscheinlich. Der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen.

Das war gegen 16.15Uhr. Zu jener Zeit beginnt das zweite Kapitel der Geschichte. Es hieß, der Leichnam könne noch nicht abtransportiert werden, zunächst müsse jemand vorbeischauen, der Todesursache wegen. "Das ist regelmäßig der Fall, wenn eine unklare Todesart oder ein nichtnatürlicher Tod festgestellt wird", erläutert ein Polizeisprecher. Häufig stellten die Notärzte zunächst eine vorläufige Bescheinigung aus, in der lediglich der Tod festgestellt, jedoch nicht die Todesart erfasst wird. "Die Todesart stellt im Nachgang beispielsweise der Hausarzt fest und informiert die Polizei, wenn es sich um einen nichtnatürlichen Tod handeln könnte."

Allein - es kam niemand. Stundenlang warteten Nicole Köhler und ihre Mutter auf das Eintreffen der Beamten. Draußen wurde es langsam dunkel, doch nichts passierte. Hatten die zuständigen Fachleute an diesem Tag so viel zu tun?

Gegen 22 Uhr fassten sich die Nachbarn ein Herz und fragten nach. Unter der Notrufnummer 112, die sie am Nachmittag schon einmal gewählt hatten. "Dort hieß es, der Fall sei jetzt Sache der Polizei", schildert Nicole Köhler. Also die 110 gewählt und dort nachgefragt: Ein Toter im Haus, seit Stunden schon, die Leiche ist noch nicht freigegeben zum Abholen.

Eine knappe halbe Stunde später, sei dann endlich doch ein Einsatzfahrzeug erschienen, berichtet die Mittzwanzigerin. Eines des kassenärztlichen Bereitschaftsdienstes. Der Mediziner wiederum ließ Kriminalisten herbeikommen. Sie trafen etwa eine Viertelstunde vor Mitternacht ein und begannen ihre Untersuchungen. Ergebnis laut einem Polizeisprecher: Die Kriminalisten konnten keine Anhaltspunkte für eine Straftat feststellen. Bis der Leichnam dann endlich abtransportiert wurde, war es schon nach 1.30Uhr in der Nacht.

Warum man die Nachbarn rund neun Stunden warten ließ? Auch bei der Polizei kann man sich darauf keinen rechten Reim machen. Die Information über den Toten sei, wie von Nicole Köhler geschildert, gegen 16.15 Uhr eingegangen, die Kriminalisten aber erst gegen 23.10 Uhr angefordert worden. Sicher, die zeitlichen Abläufe seien von Fall zu Fall verschieden, so ein Sprecher. "Abhängig beispielsweise von der Fahrstrecke zum Ereignisort, dem Einsatzaufkommen und dergleichen." Aber eine derart lange Wartezeit sei schon sehr ungewöhnlich. "Das war sicher belastend für die Leute."

Das sieht auch Boris Altrichter. Chef des Rettungszweckverbandes so. "Von der Anweisung an die Anwesenden, zwei bis drei Stunden zu warten, war in der Rettungsleitstelle nichts bekannt", sagte er. Wer wann den kassenärztlichen Bereitschaftsdienst informiert habe, sei nicht mehr aufzuklären. "Ich bedauere, dass es zu dieser Kommunikationspanne gekommen ist", so Altrichter. Der Fall werde nun zum Anlass genommen, die generellen Abläufe zu überprüfen, damit sich Ähnliches nicht wiederhole.

Nicole Köhler ist noch immer dabei, jene Stunden zu verarbeiten. Es war ihre erste direkte Konfrontation mit dem Tod. "Das alles hat mich ziemlich mitgenommen", schildert die junge Frau. Abends finde sie seither nur schwer in den Schlaf.