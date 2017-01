Warum heute ein schwerer Tag für die Familie von Joel ist

Nach einem Unfall vor drei Jahren wird ein fast Fünfjähriger nie wieder gesund werden. Doch in allem Leid steckt auch eine Liebesgeschichte.

Von Jana Peters

erschienen am 28.01.2017



Heute ist kein schöner Tag für die Familie des vierjährigen Joel Harvey Baumgartl. Am 28. Januar 2014 gegen 17 Uhr änderte sich alles. Teresa Baumgartl denkt nicht gern an die Ereignisse, obwohl sie täglich bei jedem Blick auf ihren Sohn daran erinnert wird. Er saß im Kinderwagen. Die damals 25-Jährige wollte die Leipziger Straße in Höhe Glauchauer Straße an einer Ampel überqueren. Sie hatte grün, die Autos warteten. "Wir waren fast in der Mitte. Als ich das Motorrad sah, war schon alles zu spät", erinnert sie sich. Es fuhr voll in den Buggy.

"Die Ärzte haben von vornherein gesagt, dass er nie wieder ganz gesund wird", erinnert sich die heute 28-Jährige an die Stunden nach dem Unfall. Lange wurde Joel Harvey operiert. Er erlitt ein Schädel-Hirn-Trauma und der Großteil des Großhirns wurde vollständig zerstört. Heute kann Joel Harvey, der bald fünf Jahre alt wird, nicht alleine sitzen, nicht gehen und nicht sprechen. "Er war ein fröhliches Kind, das viel getanzt hat. Und dann kommt so einer und macht alles kaputt." So einer, das ist der 17-Jährige, der das Motorrad fuhr. Er wurde wegen fahrlässiger Körperverletzung zu einem Jahr Fahrverbot, 150 Arbeitsstunden und einer Geldstrafe von 1000 Euro, zu zahlen an das Opfer, verurteilt.Für sie sei es schwer gewesen, das Urteil zu akzeptieren, sagt die Mutter.

Aber auch Lichtblicke gibt es. Eine Woche nach dem Unfall musste Joel Harvey nicht mehr beatmet werden. Er hat zwar eine Magensonde, über die er künstlich ernährt werden kann. Doch im Moment schluckt er selbst, das Essen wird püriert. Auch Freude und Ablehnung kann der Junge ausdrücken. Besonders viel lacht er, wenn er baden kann. Der Name ihres Sohnes bedeute ihren Recherchen nach göttlicher Krieger, sagt Baumgartl. Und er könne wirklich kämpfen. Zuletzt bewiesen habe er das im Juni, als er für eine Kopf-Operation ins Krankenhaus musste.

Während sie von dem Unfall berichten, sitzen Teresa und Tony Baumgartl auf dem Sofa, Joel Harvey liegt zwischen ihnen. Toni Baumgartl hält liebevoll ein Bein des Jungen fest und streichelt es. "Weil es mich beruhigt", sagt der 24-Jährige. An jenen Tag zu denken, gebe ihm ein beklemmendes Gefühl. "Ich war Ersthelfer", sagt er. Er wartete in seinem Auto an der roten Ampel. Die junge Frau, die da den Kinderwagen über die Straße schob, die kannte er nicht. "Aber ich habe noch gedacht, dass sie hübsch ist", erinnert er sich. Dann kam das Motorrad, der Knall, die Schreie. Er sei mit seinem Sani-Kasten losgestürzt und habe gehofft, dass unter den anderen Passanten jemand sei, der damit etwas anzufangen wisse. "Ich war völlig überfordert." Später nahm Teresa Baumgartl, die damals alleinerziehend war und noch gar nicht diesen Nachnamen trug, Kontakt mit ihm auf und er besuchte sie im Krankenhaus. Das sei für ihn auch ein Weg zur Verarbeitung gewesen, berichtet der gelernte Industriemechaniker. Es blieb nicht bei einem Besuch, und anstelle sich fern zu halten von dieser Frau mit dem extrem pflegebedürftigen Kind, wie es vielleicht manch anderer getan hätte, wurde aus beiden ein Paar, das 2015 heiratete. Mittlerweile hat es einen weiteren Sohn, zwei Jahre alt. Im August kamen zudem Zwillinge zur Welt.

Von all dem erfuhr Sahra Baumgartl. Die 30-Jährige kennt Teresa Baumgartl aus Kindertagen, kürzlich fanden sie heraus, dass ihre beiden Ehemänner entfernt verwandt sind und sie deshalb nun denselben Nachnamen tragen. Sarah Baumgartl engagiert sich für ein Projekt, das Spenden für Kinder mit Handicap sammelt. Wer mitmachen möchte, muss dafür kein Geld geben, sondern alte Stifte. Vor allem Kugelschreiber, aber auch Filzstifte und Fineliner werden gesammelt und an eine Firma geschickt, die sie recycelt. Eine weitere Firma, die selbst Kugelschreiber herstellt, spendet rund einen Cent je Stift. Gesammelt werden die Stifte zum Beispiel in der Buchhandlung Monokel in der Inneren Klosterstraße und bei einem Frisör in der Sonnenstraße 37. Und wofür wird gesammelt? Erstes Ziel soll ein Urlaub für Joel Harvey und seine Eltern sein, gemeinsam in einem Hotel, das auf Kinder mit Behinderungen spezialisiert ist. Zu Hause sei schließlich Tag und Nacht eine Pflegekraft anwesend. So könnte die Familie für sich sein und entspannen, sagt Sahra Baumgartl.

Es gibt aber noch ein zweites Ziel, für das Geld auf die Seite gelegt werden soll: "Wir träumen von einem Swimmingpool für unsere Baderatte", sagt Tony Baumgartl. Irgendwann würden sie gern ein Häuschen bauen. Nach einem Grundstück in Markersdorf halten sie bereits Ausschau. Dort wäre dann auch Platz für den Pool, in dem sich Joel Harvey schwerelos fühlen kann. Wenn Träume doch nicht so teuer wären.

Infos zur Spendenaktion unter www.aktion-kinderbus.de und bei Sahra Baumgartl unter 0172 1318846.