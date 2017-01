Warum im Clubkino keine Werbung mehr gezeigt wird

Minutenlange Reklame, bevor der Film beginnt, ist in vielen Kinos keine Seltenheit. Damit ist in Siegmar jetzt Schluss. Der Leiter nennt dafür vor allem einen Grund.

Von Jana Peters

erschienen am 02.01.2017



Siegmar. Manchmal musste er es dreimal am Tag ertragen: Werbung. Für Fernsehserien, für Bier, neuerdings auch wieder für Zigaretten. "Es ist furchtbar, da zieht es einem die Schuhe aus", sagt Thilo Götz. Er leitet seit 1993 das Clubkino in Siegmar. Die Werbung finde er "gräulich". 2016 sei er bei über zehn Minuten Reklame angekommen, danach folgen erst die Vorschauen auf die kommenden Filme, dann konnte erst der Streifen beginnen, für den die Zuschauer gekommen waren.

Das passe alles nicht zum Anspruch des Kinos. Man könne nicht niveauvolle Filme zeigen und vorher für drittklassige Fernsehserien werben, so Götz. Er wolle die Leute nicht nerven. Darum habe er sich entschlossen, ab diesem Jahr im großen Saal keine Werbung mehr zu zeigen. Im kleinen Saal war das sowieso noch nie der Fall. Mit der Idee getragen habe er sich schon länger, den letzten Ausschlag habe dann gegeben, dass jetzt auch wieder Werbung für Zigaretten gezeigt wird. Außerdem habe sich der Beginn des Streifens, wegen dem die Zuschauer eigentlich kommen, immer mehr nach hinten geschoben. Da die Zuschauer sogar aus dem Erzgebirge nach Siegmar kommen, habe er auch ein immer späteres Ende der Vorstellung seinen Kunden nicht mehr antun wollen.

Aussuchen, welche Werbung gezeigt wird, kann Götz nicht. Es gilt: Entweder alles oder nichts. Die Werbung werde über eine Agentur gebucht. Je nach Zuschauerzahlen und Beliebtheit werden die Werbeclips geschaltet. Daran verdienen neben den Kinos und den Agenturen auch die Verleihfirmen. Je mehr Menschen den Film sehen, desto mehr Geld lässt sich mit der Werbung einnehmen. Im Jahr habe das maximal 3000 Euro gebracht. Im Sommer, wenn das Kino eher mäßig besucht ist, seien es nur 100 Euro im Monat. Die Summe sei zwar ein Zubrot, überleben könne man davon aber nicht. Daher entschied sich Götz, auf die Werbung zu verzichten. Dass deshalb mehr Besucher zu ihm kommen, erwarte er im Umkehrschluss allerdings nicht. Seine Entscheidung passe nur einfach besser zum Konzept. Nicht weglassen werde er dagegen, Trailer zu zeigen. Das sei schließlich Werbung in eigener Sache.

Über mangelnde Besucher kann sich Götz aber ohnehin nicht beklagen. 2016 war wieder ein Rekordjahr. Über 52.500 Menschen sahen einen Film im Clubkino. Im Jahr davor waren es rund 50.000, so Götz.