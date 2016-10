Warum nicht alle Rollstuhlfahrer in Bus und Bahn mitfahren dÃ¼rfen

Warum nicht alle Rollstuhlfahrer in Bus und Bahn mitfahren dürfen

Lange Gesichter an Haltestellen: Wer nur eingeschränkt mobil ist, fühlt sich mitunter doppelt ausgebremst

erschienen am 12.10.2016



Ob mit Rollator oder Rollstuhl: Menschen mit eingeschränkter Mobilität sind in besonderem Maße auf Bus und Bahn angewiesen. Doch ausgerechnet für sie tun sich im Alltag auch immer wieder Hürden auf. Wie verhält man sich im Zweifelsfall richtig? "Freie Presse" beantwortet häufige Fragen.

Für Fahrgäste mit Rollator, Kinderwagen, Fahrrad und Rollstuhl gibt es in Bussen und Straßenbahnen meist einen gemeinsamen Bereich. Wer von ihnen hat Vorrang?

Personen mit eingeschränkter Mobilität und Fahrgäste mit einem Kind im Kinderwagen. Wer mit einem "Freizeitgerät" unterwegs ist, etwa einem Fahrrad, muss gegebenenfalls auf die nächste Fahrt warten. Stehen an einer Haltestelle mehrere Personen mit Rollstuhl, Rollator und Kinderwagen, die nicht alle gleichzeitig mitfahren können, so empfiehlt der Verkehrsbetrieb CVAG den betreffenden Fahrgästen, die Reihenfolge selbst festzulegen. Schwerbehinderten sollte dabei der Vorrang eingeräumt werden.

Warum darf im Bus selbst dann nur ein Fahrgast mit Rollstuhl mitfahren, wenn noch Platz für einen zweiten wäre?

Rollstühle müssen in Bussen mit Gurten gesichert werden. "Da es in den meisten Bussen dafür nur eine Vorrichtung gibt, dürfen die Fahrer auch nur einen Fahrgast mit Rollstuhl mitnehmen", erläutert Andreas Junghans, Leiter Fahrdienst bei der CVAG. Entlastung ist aber in Sicht: Alle künftig angeschafften Busse werden über zwei Rollstuhlplätze mit Sicherung verfügen. Die ersten drei entsprechend ausgestatteten Fahrzeuge sind bereits im Einsatz.

Warum werden in Bussen und Bahnen seit einiger Zeit keine Elektromobile für Senioren, sogenannte E-Scooter, mehr mitgenommen?

Wie viele andere Nahverkehrsbetriebe folgt die CVAG damit einer Empfehlung des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen. Laut einem Gutachten des Verbandes bergen die E-Scooter ein erhebliches Gefahrenpotenzial, da sie - im Unterschied zu Rollstühlen - in den Bussen und Bahnen nicht ausreichend gesichert werden können. Bei Notbremsungen könnten sie kippen oder zu gefährlichen Geschossen werden. Sie seien zudem vergleichsweise schwer manövrierbar und könnten im Ernstfall Fluchtwege blockieren.

Wäre es nicht möglich, zumindest einzelne Modelle zu genehmigen, wenn diese die Anforderungen erfüllen?

Das wäre schwierig, meint Andreas Junghans. "Der Fahrer müsste ja von seinem Platz aus dann auch zweifelsfrei erkennen können, ob der jeweilige Scooter zulässig ist oder nicht."

Wie sollten sich Menschen an Haltestellen verhalten, die im Rollstuhl unterwegs sind, in einem Bus oder einer Bahn mitfahren möchten, aber dazu auf Hilfe angewiesen sind?

Die CVAG empfiehlt, sich an der Haltestelle zunächst so zu positionieren, dass der Fahrer die betreffende Person wahrnehmen und Kontakt aufnehmen kann. Dazu gibt es an vielen Haltestellen einen weißen Streifen im Boden - dort soll das Fahrzeug mit der vorderen Tür halten. Im Zweifelsfall empfiehlt es sich, andere Fahrgäste zu bitten, dem Fahrer oder der Fahrerin Bescheid zu geben. Sie werden dann behilflich sein, beispielsweise die in fast allen Bussen installierte Rampe ausklappen.

Was ist zu tun, wenn der Fahrer nicht reagiert und einfach weiterfährt?

Alle Fahrerinnen und Fahrer sind eingewiesen, wie sie sich gegenüber behinderten Fahrgästen, die auf Hilfe angewiesen sind, zu verhalten haben, betont Uwe Albert, Leiter Produktmanagement bei der CVAG. Dieses Thema werde in regelmäßigen Schulungen auch immer wieder angesprochen. Gibt es dennoch Anlass zu Beschwerden, sollte dies dem Kundenservice mitgeteilt werden. "Dabei sollten Datum, Uhrzeit, die betreffende Linie und die Haltestelle angegeben werden", so Albert. "Wir werten den Vorfall dann mit dem betreffenden Kollegen aus, damit das nicht wieder vorkommt."

Warum gibt es im Bus keine Fahrkartenautomaten wie in den Straßenbahnen?

Die Automaten wären anders als in der Bahn in den Bussen während der Fahrt immer wieder Erschütterungen ausgesetzt. Die Erfahrung hat gezeigt, dass sich das nachteilig auf die Technik auswirkt. (micm)