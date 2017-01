Was Chemnitzer Kantinen auftischen

Fleisch- und Kartoffelgerichte kommen in den Betriebsküchen besonders gern auf den Mittagstisch. Die Ansprüche der Kunden steigen. Und eine Gruppe stellt eine Minderheit dar.

Von Sandra Häfner

erschienen am 27.01.2017



Auf der Leistungsschau der deutschen Landwirtschaft, der Grünen Woche in Berlin, haben Wurst und Fleisch derzeit Hauptrollen inne. Ähnlich verhält es sich in Kantinen in Chemnitz und Umgebung: In vier Betrieben und Einrichtungen, die täglich insgesamt mehr als 5000 Essen auftischen, hat "Freie Presse" nachgefragt, was Mitarbeiter in der Mittagspause am liebsten mögen.

Was auffällt: Bei fast allen Lieblingsgerichten kommt Fleisch, oft als Schnitzel, auf den Teller. Zwar gibt es täglich vegetarische Angebote, in den Mensen der Technischen Universität (TU) auch täglich vegane Kost, aber deren Liebhaber scheinen zur großen Minderheit zu gehören. Das legen zumindest Zahlen aus den Kantinen nahe. In den zwei Einrichtungen von Siemens seien 95 Prozent der Kunden Fleischesser, teilt der Essensanbieter Sodexo mit. Darunter viele, die auch gern vegetarisch essen, heißt es weiter. Reine Vegetarier machten vier Prozent der Kunden aus, ein Prozent gehöre den Veganern an.

Ähnlich sieht es bei der Komsa aus. 90 Prozent der täglich ausgegebenen knapp 1300 Essen sind Fleisch- und Fischgerichte, der Rest vegetarische oder vegane Kost, so das Hartmannsdorfer Unternehmen. In den Cafeterias des Städtischen Klinikums in Chemnitz schätzt die Firma Klinik Catering, dass rund jeder zehnte Gast Vegetarier ist. "Veganer sind die Ausnahme." Allerdings steige die Nachfrage nach vegetarischen Gerichten. An der TU ernähren sich sieben Prozent der Mensa-Kunden vegetarisch, 43 Prozent geben an, Fleischliebhaber zu sein, so das Studentenwerk. 47 Prozent sind Flexitarier, die selten und ausgewähltes Fleisch möglichst guter Qualität essen, fand das Studentenwerk heraus. Ein Prozent der Gäste essen vegan, drei Prozent überwiegend vegan.

Grundsätzlich steigen die Ansprüche der Kunden: "Sie wollen eine große Auswahl, möglichst zu jeder Zeit. Die Speisen sollen günstig, aber von guter Qualität und frei zusammenstellbar sein", so das Studentenwerk. Bei Siemens würden Trendprodukte wie Quinoa und Chiasamen öfter nachgefragt und gern getestet. Gesundes Essen sei populär, heißt es. Bei der Komsa gehe der Trend zu anspruchsvolleren Gerichten, asiatischen Speisen sowie Suppen, so ein Sprecher.