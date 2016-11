Was Chemnitzer jetzt noch für den Viadukt-Erhalt tun können

Landesdirektion lädt Beteiligte zur Erörterung der Bahn-Pläne ein - Anmeldefrist endet am Freitag

erschienen am 30.11.2016



Altchemnitz/Zentrum. Am 14. Dezember findet im Luxor ein Erörterungstermin zu den umstrittenen Plänen der Deutschen Bahn für den Chemnitzer Bahnbogen der Sachsen-Franken-Magistrale zwischen Hauptbahnhof und Haltepunkt Chemnitz-Mitte statt, zu denen der Abriss und Neubau des Viaduktes über die Annaberger Straße gehört. Teilnehmen darf aber nicht jeder. "Freie Presse" beantwortet wichtige Fragen dazu.

Worum geht es bei dem Erörterungstermin?

Solche Termine sind Teil der Beteiligung von Bürgern und Behörden am sogenannten Planfeststellungsverfahren. Sie sollen zum letzten Austausch der Argumente des Vorhabenträgers, in diesem Fall der Deutschen Bahn, mit Behörden, Betroffenen und jenen Bürgern dienen, die schriftliche Einwände zum Vorhaben eingereicht haben. Laut Landesdirektion, die das Planungsverfahren im Auftrag des Eisenbahnbundesamtes führt, soll damit eine gemeinsame, einvernehmliche Lösung gefördert werden. Sie wird anschließend eine Empfehlung für eine Bauvariante abgeben. Das letzte Wort behält aber das Eisenbahnbundesamt.

Sind alle Beteiligten gemeinsam eingeladen?

Erörtert werden soll an drei Tagen: Am 12. Dezember mit Denkmalbehörden, am 13. Dezember, ebenfalls in der Landesdirektion, mit anderen Behörden, Versorgungsunternehmen, Kommunen, Naturschutzverbänden und Einwendern, die von Anwälten vertreten werden. Der Termin am Mittwoch, 14. Dezember, ab 9 Uhr im Kongress- und Veranstaltungszentrum Luxor an der Hartmannstraße ist Bürgern und Vereinen vorbehalten, die Einwände eingereicht hatten.

Wer darf daran teilnehmen?

Nur Bürger, die schriftliche Einladungen erhalten und sich auch angemeldet haben. Dafür muss die Teilnahmebestätigung ausgefüllt und bis diesen Freitag, den 2. Dezember, an die Landesdirektion Sachsen, Referat 32 C, 09105 Chemnitz, Fax 0371 53227-1324, E-Mail post@lds. sachsen.de geschickt werden. Wer selbst nicht teilnehmen kann oder möchte, kann auch einen Vertreter benennen.

Gibt es Einlasskontrollen?

Ja, vor der Erörterung werden die Einladung und der Personalausweis kontrolliert. Vertreter geladener Bürger benötigen zusätzlich eine schriftliche Vollmacht vom Teilnehmer, den sie vertreten. Ihre Namen müssen nicht auf der Teilnahme- bestätigung angegeben sein, sie können also noch nach dem 2. Dezember bestimmt werden. Abriss-Gegner, die keinen Vertreter finden, können sich auch an den Viadukt-Verein wenden (E-Mail: viadukt-chemnitz.de), der Vertreter vermitteln kann. Auf dessen Internetseite viadukt-chemnitz.de gibt es zudem eine Muster-Vertreter-Vollmacht.

Wie wird die Veranstaltung ablaufen?

Die Regeln werden laut Landes direktion zu Beginn erläutert. Die Deutsche Bahn hat bereits allen Bürgern, die Einwände gegen ihre Pläne eingereicht hatten, schriftlich darauf geantwortet. Diesmal können die vorgebrachten Bedenken noch einmal mit zusätzlichen oder auch neuen Bedenken untermauert werden. Dazu hat jeder Teilnehmer Rederecht. Vertreter der Bahn werden dazu Stellung nehmen. Einwände, die nicht schriftlich eingebracht wurden, dürfen in der mündlichen Erörterung jedoch nicht vorgebracht werden. Die gesamte Veranstaltung wird aufgezeichnet, um ein Protokoll erstellen zu können.

Wie viel Zeit ist für die Erörterung eingeplant?

Das Ende der Veranstaltung ist laut Landesdirektion offen. Deren Vertreter, die die Wortmeldungen moderieren, werden eingreifen, wenn sich inhaltliche Aussagen doppeln.

Was erhoffen sich die Abrissgegner vom Viadukt-Verein von dem Erörterungstermin?

Dass möglichst viele Absender der insgesamt mehr als 500 eingereichten Einwände an der Veranstaltung teilnehmen, um damit zu zeigen, welche große Bedeutung das Viadukt für Chemnitz und die Chemnitzer hat. Auch viele Wortmeldungen, in denen das deutlich wird, seien wünschenswert, teilte der Verein vorab in einer Pressemitteilung mit. Niemand sei aber verpflichtet, sich bei dem Termin zu äußern. Allein die Teilnahme sei ein starkes Zeichen für den Erhalt des Viadukts. "Es wird von niemandem verlangt oder erwartet, sich zu den Kostenschätzungen der Bahn oder Fragen der Brückenstatik zu äußern", so der Verein. Denn dafür gebe es genügend Fachleute. "Für uns kommt es allein darauf an, zu zeigen, dass die Bahn die Belange des Denkmalschutzes nicht ausreichend berücksichtigt hat." (mib)